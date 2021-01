Žejdl měl po debutu jasno: Nechci, aby táta chodil kanálama

Proti Olomouci strávil na ledě přes třináct minut, do statistik se sice nezapsal, po výhře 2:1 v prodloužení si však s parťáky v šatně zaburácel. „Zápas hezký nebyl, vstupenku bych si na to asi nekoupil, jenže dva body se na konci budou počítat," tvrdil po debutu za Vervu urostlý centr.

Region zná, pochází z Mostu a víc na očích bude i rodičům. Hlavně tátu by výkony rád potěšil. „Má tady spoustu známých a nechci, aby chodil kanálama. Když nebudu hrát optimálně, dají mu to sežrat," utrousil Žejdl. Hokejové rady už ale od otce neslýchá. „Dřív byl víc kritickej, co jsem přestoupil do chlapů, už mi do toho nekecá," pokyvuje důrazný útočník.

Lukáš Žejdl z Litvínova.

Ondřej Hájek, ČTK

V dorostu zamířil do Slavie, kde pod koučem Růžičkou poprvé nakoukl i do nejvyšší soutěže. Poté válel v Mladé Boleslavi a naposledy nastupoval za Mountfield HK, od něhož po loňském nástupu koronavirové pandemie obdržel dvakrát výpověď smlouvy. Smírčí komise Českého hokeje je však zamítla. Pod Bílou věží se v této sezoně neproháněl, s Hradcem jen trénoval.

„Chci mu poděkovat, že jsem mohl využívat i posilovnu. Pan Tvrdík (kondiční trenér) mě výborně připravil," vykládá. Do extraligové partie zasáhl vůbec poprvé od 1. března a delší herní pauzu ve třetí třetině pociťoval. „Nohy už tolik nejely, ale čekal jsem to horší. Pomohlo mi, že mě trenér posílal na oslabení, což hráče nabudí. Byl jsem v tempu," hřálo borce s výbornými fyzickými parametry.

„Chtěl bych se dostat i na přesilovku. Myslím si, že před bránou jsem hodně platnej. Body se budou ode mě taky očekávat," poznamenal. Na změnu hokejové adresy přitom nemyslí. Pod Krušnými horami by se rád usadil a pro svoji severočeskou misi si stanovil jasný cíl: pomoct Litvínovu k lepším zítřkům.