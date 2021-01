Klíčové podpisy pro Pardubice! Dynamo udrželo reprezentanty

Pro Dynamo je to vynikající zpráva, v pětadvacetiletém Mandátovi i v o pět roků mladším Blümelovi totiž klub vidí klíčové hráče ofenzivy.

„Honza Mandát po svém příchodu z Jihlavy skvěle zapadl do kabiny i celé organizace. V šatně je jednou z vůdčích osobností a věřím, že se jeho potenciál bude ještě více zúročovat a pomůže nám k úspěchu," uvedl pro oficiální stránky pardubického klubu jeho sportovní manažer Dušan Salfický.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený HC Dynamo Pardubice (@hcpce)

„Jsem nadšený, nic jiného jsem ani neřešil, chtěl jsem tady zůstat. Jsem moc rád, že jsme se domluvili na víceleté smlouvě," prohlásil jihlavský odchovanec Blümel, který prodloužil kontrakt o tři roky. V aktuální sezoně zaznamenal ve 26 zápasech 8 gólů a 4 asistence.

Pardubický Jan Mandát (uprostřed) se raduje ze vstřeleného gólu.

David Taneček, ČTK

„Vím, jaká jsou tu ode mě očekávání – střílet góly a hrát svoji hru. Chci klubu přinést jen to nejlepší a chci, aby se hlavně dařilo týmu a výsledky šly nahoru a vyhrávali jsme co nejvíce zápasů," připojil Mandát, jenž v Pardubicích působí od sezony 2018/19 a poslední dva roky je i jedním ze zástupců kapitána.

„Myslím si, že to mám v sobě, že jsem přirozený lídr. Vím, že jsou u nás větší jména, větší ikony, ale připadá mi, že to všichni berou a jsem za to moc rád. Je to velká pocta být v klubu s takovým věhlasem asistentem kapitána," dodal.

Matěj Blümel (vlevo) se raduje ze své první trefy v národním týmu na prosincovém Channel One Cupu v Moskvě, na němž v reprezentaci debutoval.

Maxim Shemetov, Reuters

Nové tříleté smlouvy se dočkal i autor osmi branek a stejného počtu asistencí v této sezoně Blümel. „Roste ve skvělého hokejistu. Má všechno ještě před sebou. Věřím, že se stane stabilním členem nejen našeho kádru, ale i reprezentace," soudí Salfický o pardubickém odchovanci.

„Jsem moc rád, že můžu zůstat. Jsem tu doma, mám všechno blízko, klub mám rád a vyrůstal jsem tady. Dynamo prošlo obměnou a všichni vidíme, že je to změna k lepšímu a klub má vizi," řekl Blümel, jehož si v roce 2019 vybral ve čtvrtém kole draftu NHL Edmonton.

„Chtěl bych se dál zlepšovat a vyvíjet. Mým cílem je zabojovat o smlouvu v Edmontonu v NHL. Uvidíme, jestli se mi to podaří," dodal syn někdejšího čárového rozhodčího Petra Blümela.