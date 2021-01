Další Čech, který se po dvacítkách nevrátí domů. V Kanadě zůstává i kapitán juniorů

Hokejový útočník Jan Myšák, který na přelomu roku vedl českou reprezentaci do dvaceti let na juniorském šampionátu jako kapitán, se už do extraligového Litvínova nevrátí. Osmnáctiletý odchovanec Vervy se z dějiště turnaje v Edmontonu přesunul do Hamiltonu, za který bude nastupovat v kanadské juniorské Ontario Hockey League. Informoval o tom server hokej.cz.