Vítkovice - Liberec 1:4 Parádní liberecký finiš! Tygři slaví čtvrtou výhru venku v řadě

Hokejisté Liberec lépe zvládli dohrávku 26. kola ve Vítkovicích a po vítězství 4:1 si připsali čtvrtou venkovní výhru v řadě. Ač měli hosté více ze hry, na rozdílový gól z hokejky Michala Birnera čekali až do 44. minuty. Třemi góly v posledním dějství nakonec rozhodli o jasném vítězství. Vítkovičtí naopak počtvrté v řadě prohráli.

Vítkovicím se do sestavy vrátil uzdravený střelec Lakatoš a za ním šla i první velká šance. Domácí útočník vystihl libereckou rozehrávku, před brankou vylepšil pozici ještě pro Vojtěcha Poláka, který ale Pavelku nepřekonal.

Podobným způsobem kontrovali hosté. Pavlík v oslabení odebral puk Štencelovi, zkusil to na brankáře blafákem, ale Dolejš jeho úmysl prohlédl.

Domácí se záhy dostali do vedení. Poté, co se usadili v pásmu během své první přesilovky, Mallet ideálně našel před brankou Kaluse, který v 11. minutě jen usměrnil přihrávku do sítě.

Také Liberec byl ale ve své úvodní přesilovce úspěšný a o dvě minuty později v ní srovnal: na Průžkovu přihrávku od zadního mantinelu si sjel Vlach a z voleje zavěsil.

Pak už se gólové situace množily převážně před vítkovickou brankou. Severočeši mohli v druhé třetině několikrát převzít vedení. Po Kolmannově ráně Dolejše spasila tyčka, pak se ale vítkovický gólman vyznamenal při nájezdech Jelínka a Pavlíka, který se neprosadil ani z dorážky.

Hosté tak udeřili až po začátku třetí části, když jejich elitní formace připravila gólové zakončení pro Birnera. Liberec ani pak nepolevil a z jeho převahy proto vzešla i další branka. Ve 49. minutě Dolejše z dorážky prostřelil Rachůnek a bylo to 1:3.

Potom už z hostů spadl tlak a Lenc se po vhazování prosadil pohotovou ranou pod horní tyčku ještě počtvrté. Dolejšovi navíc v závěru po pokusech Pavlíka a Lence ještě dvakrát pomohla tyčka.