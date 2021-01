Sparta zabrala a skolila Hradec. Paniku jsem necítil. Šli jsme za výhrou, hřeje Jandače

Nerozhodný stav rozsekl Řepík, který do protipohybu Lukeše ztečoval puk do sítě. Vzápětí zamířil zblízka pod horní tyč Rousek a dvougólový trhák dodal mužstvu potřebný klid. „Důležité, že jsme šli do vedení," pokyvoval hlavou kouč Pražanů Josef Jandač, jehož svěřenci nakonec zvítězili 3:0 a vyhnuli se kolapsu z minulých klání, kdy ztratili pohodlný náskok v Karlových Varech nebo Pardubicích.

„Paniku jsem z mužstva necítil. Nechtěli jsme udělat fatální chyby, které nás stály předchozí zápasy. Zaměřili jsme se na detaily a hráli dnes daleko zodpovědněji. Mužstvo si za výhrou šlo. Výborný výkon podal také Machovský," chrlil Jandač chválu na 27letého brankáře, jenž vychytal třetí nulu v sezoně.

Brankář Sparty Praha Matěj Machovský.

Vlastimil Vacek, Právo

V posledním vzájemném měření sil na něj Hradečtí pod Bílou věží vyslali pouhých dvanáct ran. V O2 areně jich vypálili o čtrnáct víc, jenže puk za jeho záda neprocpali. Klíčový zákrok vytáhl tmavovlasý gólman zkraje třetí třetiny, kdy kryl trestné střílení Jakubu Orsavovi. „Mohl jsem duel zdramatizovat, ale bohužel... Už jsem letos nedal čtyři nájezdy, budu to muset vypilovat, protože mi teď nejdou," ušklíbl se neúspěšný hradecký exekutor.

Východočeši byli bezzubí a po čtyřech venkovních triumfech v řadě odjeli z libeňské haly smutní. „Nepředvedli jsme tu vůbec nic," štvalo Orsavu. Opodál se naopak slavilo. Sparťané s uzdraveným bekem Jurčinou, který se objevil v domácí sestavě poprvé od 27. září, se proti nepříjemné obraně dokázali prosadit.

„Podobně tu hrál i minule Liberec, taková příprava na play off. Fajn, že si můžeme zkusit, co na to funguje," řekl útočník David Tomášek, jenž v závěrečné části dorazil Mountfield třetí trefou a Pražané stíhají v tabulce lídra z Třince, na něhož aktuálně ztrácejí tři body.