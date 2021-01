Orsava nedal nájezd a po bitvě na Spartě zklamaně hlásil: Nepředvedli jsme vůbec nic

Měl na holi příležitost pozvednout hradecký prapor a vykřesat naději na obrat. Jakub Orsava se zkraje závěrečné periody za stavu 2:0 pro hokejisty Sparty rozjel k exekuci trestného střílení, jenže blafákem do bekhendu brankáře Machovského neobelstil.

„Mohli jsme utkání zdramatizovat, bohužel jsem nájezd neproměnil. Možná už je jezdit nebudu, nedal jsem v sezoně už asi čtyři. Budu je muset víc vypilovat, protože mi teď prostě nejdou," ušklíbl se křídelník Mountfieldu HK.

Na Machovského v úterní extraligové dohrávce nevyzrál on ani jeho parťáci. Hradečtí v O2 areně nakonec padli 0:3 a po čtyřech venkovních triumfech v řadě odjeli pod Bílou věž s prázdnou. „Dneska jsme tu nepředvedli vůbec nic a body jsme si nezasloužili. Málo šancí, malej tlak do brány," posteskl si zkušený útočník.

Nerozhodný stav rozsekl v úvodním dějství při početní výhodě kapitán Řepík, který ztečoval do sítě Poláškovu ránu. A když o 121 vteřin později zacílil zblízka pod horní tyč ještě Rousek, byla Sparta na koni. „Dva góly v hokeji nic není, ale to bychom museli hrát úplně jinak... Od začátku zápasu jsme byli nějací mdlí a vůbec nám to nejezdilo jako třeba minule doma s Pardubicemi. Body jsme darovali zadarmo," mrzí Orsavu. Zápas i bolel. Už v první třetině se třeba po střetu s Němečkem těžce sbíral z ledu ostřílený Koukal.

„Nejsme žádné slečinky, abychom někde brečeli. Hokej je tvrdá hra, takhle se má hrát," mávl rukou. Přitom ocenil brankáře Lukeše, jenž dostal přednost před Mazancem a vytáhl několik výtečných zákroků. „Zachránil nás od většího přídělu," připomněl Orsava. Hradečtí opouštěli Prahu smutní, šanci na reparát dostanou v pátek, kdy hostí Litvínov.