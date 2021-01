Rachůnek je zpátky! Jako bych si od kluků jen na půl roku odpočinul, hlásil po debutu

„Udělali jsme dozadu pár chybiček a soupeř jich využil. Hlavy ale nevěšíme," burcoval po porážce 29letý útočník, jenž po téměř roce znovu nastoupil po boku parťáka Fleka a premiérově si zahrál také s Kašem.

„Bylo to s ním výborné. David má přehled, je opravdu šikovný centr s velkou budoucností před sebou. Škoda, že jsme dali jenom jeden gól, šance jsme měli," povzdechl si zkušený univerzál. Po loňské životní sezoně, v níž nastřádal 25 gólů a 27 asistencí, zamířil do Liberce. Jenže v dresu Bílých Tygrů se mu nevedlo podle představ.

Zaznamenal pouze deset bodů (4+6), na ledě v poslední době nedostával takovou porci minut a po vzájemné dohodě se vrátil na západ Čech. „Přemýšlel jsem o návratu delší čas. Situace se nevyvíjela dobře. Zranil se mi Dávid Gríger, rotovalo kolem mě hodně spoluhráčů. Bylo to takové všelijaké, ale pro mě to byla dobrá zkušenost," tvrdil muž, který je silný na kotouči.

Umí vystřelit i přihrát, což potvrdil v první třetině, kdy vyslal do sóla Fleka. Do statistik se sice nezapsal, Energie však jeho příchod vítá. „Myslím, že nám Tomáš zapadne zpátky do první lajny. Věřím, že si to sedne," utrousil po partii asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška.

Ostatně radost z Rachůnkova návratu neskrývali ani spoluhráči. V kabině našel samé známé tváře a dočkal se vřelého přijetí. „Padly i nějaké vtípky, ale všichni byli šťastní. Teda aspoň doufám," smál se zlínský rodák. „Fakt v pohodě, jako bych si od nich jenom na půl roku odpočinul," doplnil. Změnu registroval jedinou. Na zádech mu zářilo netradiční číslo 33 místo jeho oblíbené třicítky. „Vrátím se určitě zase k ní," ujistila staronová akvizice Energie.