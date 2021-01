Jágra Mlčák porazil, s Gulašem prohrál. Zápas s Plzní byl rychlejší, tvrdí mladý bek Komety

„Naše úspěšná šňůra v kabině žádné velké téma nebyla, ale porážka samozřejmě hodně bolí. Zvlášť když jsme konec třetí třetiny odehráli v dlouhé početní převaze. Bohužel jsme nevyužili ani více než půlminutovou přesilovku pět na tři. Každý den není posvícení," stýská si mladý bek Komety Jan Mlčák, který si o víkendu užil vítěznou radost aspoň jako host v dresu Přerova v sobotním prvoligovém duelu s Jágrovým Kladnem. „Nehrál jsem proti Jardovi Jágrovi poprvé, avšak bral jsem to zase jako poctu. Extraligové střetnutí s Plzní však bylo o něco rychlejší," říká diplomaticky po duelu proti Gulašovi a spol.

Mlčák v úvodu sezony nastupoval v první lize za Litoměřice, avšak poté, co se nedostal na světový šampionát hokejistů do dvaceti let, se přesunul do mateřské Komety, kde teď pravidelně dostává příležitost v extralize. „Neberu to jako náplast na to, že jsem neletěl do Kanady, ale strašně moc mě to těší. Jsem hrozně vděčný za každou minutu, kterou můžu v elitní soutěži odehrát," tvrdí.

Rovněž brněnský asistent Jan Zachrla po utkání s Plzní lituje, že se jeho tým neprosadil v závěru řádné doby v početní převaze. „To byly zlomové momenty, které jsme nezvládli. Hráli jsme přesilovky možná až moc opatrně, hosté se ale skvěle bránili. Ve vyrovnaném utkání se poté štěstíčko přiklonilo na soupeřovu stranu," mrzí ho.

Zachrla už raději myslí na další extraligové střetnutí se Spartou. Lídr tabulky přijede do Brna v úterý. „V prvním vzájemném duelu v Praze jsme od sparťanů inkasovali začátkem prosince šest gólů, avšak to bylo krátce poté, co jsme nemohli v nucené koronavirové pauze trénovat na ledě. Teď jsme v mnohem lepším rozpoložení, určitě si troufáme uhrát lepší výsledek," je přesvědčený Zachrla, podle něhož budou Kometě znovu chybět marodi Schneider, Střondala a druhý brankář Klimeš.