Třinec chybuje a nedává góly. Musíme chodit do míst, kde to bolí, burcuje kapitán Vrána

Ve velké nepohodě jsou aktuálně třinečtí Oceláři. Tým, který dokázal bodovat ve dvaceti zápasech v řadě aktuálně nepodává výkony, které by těšily náročného trenéra Václava Varaďu. Souží se v zakončení, v posledních třech zápasech vstřelili jediný gól. Stále častější dělají triviální chyby, po kterých inkasují snadné góly, špatně řeší jednoduché situace.

„Nelepí nám to, musíme všechno házet na bránu a dát nějaký škaredý gól a věřit, že se to zlomí. Někdy zbytečně volíme nahrávku, místo toho abychom vystřelili. Musíme být důraznější před brankou," upozorňuje někdejší nejlepší extraligový střelec Erik Hrňa.

Třinec v úvodu sezony válcoval extraligu a po domácí výhře 6:0 nad Vítkovicemi byl v euforii. Po výhře nad velkým rivalem ale přišel herní sešup a čtyři domácí porážky za sebou. Třinec od derby získal jen šest bodů v devíti utkáních a přepustil už po minulém kole první místo v tabulce pražské Spartě. Ta má ale stále o dvě odehraná utkání více. „Nedáváme góly," pojmenoval hlavní příčinu posledních nezdarů obránce Třince Tomáš Kundrátek po nedělní domácí porážce 0:2 s Libercem.

Gólově mlčí i elitní útok Růžička-Vrána-Stránský, který v úvodu sezony naháněl hrůzu všem soupeřům. V posledních pěti utkáních zaznamenal jen šest bodů. Nejproduktivnější hráč extraligy Martin Růžička (11+28) nebodoval pět zápasů za sebou, nejlepší střelec soutěže Matěj Stránský (21 gólů) ve třech a kapitán týmu Petr Vrána nezískal bod už čtyři utkání v řadě. „Na každý gól se neuvěřitelně nadřeme. Musíme si pro ně dojít do míst, kde to bolí, jinak to asi nepůjde," naznačuje třinecký lídr Vrána.

Nepomohly zatím ani zámořské posily Taylor Leier a Jack Rodewald. Kanaďané kteří přišli jako náhrada za Filipa Zadinu a Lukáše Jaška, kteří se vrátili ke svým organizacím za Atlantik. „Není to pro ně jednoduché, dlouho nehráli. Naposledy snad v březnu. Všichni víme, jaké to je přijít ze zámoří do Evropy v normální době. Potřebují čas," říká Vrána.

Času na hledání ztracené formy je v nabitém extraligovém programu ale velmi málo. „Nemůžeme hráčům vůbec nic vytknout. Na klucích je vidět, že to chtějí zlomit, je to vidět na ledě i na střídačce. Když ale dáte za tři zápasy jen jeden gól, nemůžete vyhrát," upozorňuje asistent trenéra Marek Zadina.

Další šanci ukončit období mizérie budou mít Oceláři v úterý na ledě Mladé Boleslavi, kam se v pondělí vydali leteckou linkou z Mošnova. Podobně cestovali v listopadu také Vítkovice, které si takto zkrátily cestu do Karlových Varů.

„Doprava do Čech je časově velmi náročná, proto jsme nad nabídkou Moravskoslezského kraje neváhali," podotýká sportovní ředitel Třince Jan Peterek. „Cena letenky do hlavního města začíná na 770 korunách a jsme tam za hodinu, tak nebylo co řešit," vysvětluje třinecký manažer proč se hokejisté usadili vedle běžných cestujících z letiště Leoše Janáčka v Mošnově.

