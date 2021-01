Zraněný útočník Indrák skončil v Českých Budějovicích

Hokejový útočník Miroslav Indrák skončil předčasně v angažmá v Motoru České Budějovice. Pětadvacetiletý odchovanec Písku je dlouhodobě zraněný a s posledním týmem tabulky se dohodl na rozvázání smlouvy. Jihočeský klub to uvedl na svém webu.

Indrák přišel do Motoru v létě z Plzně poté, co v minulém ročníku hostoval od začátku ledna ve Vítkovicích. Za nováčka nejvyšší soutěže stihl sehrát jen šest utkání a nebodoval. V extralize má na kontě za Plzeň, Vítkovice a České Budějovice celkem 342 zápasů a 160 bodů za 86 branek a 74 asistencí.

Útočník Adam Raška, který se nevešel v posledních zápasech do základní sestavy Motoru, odchází na hostování do konce ročníku do Poruby. V této sezoně si za Motor připsal v 18 duelech gól a osm asistencí.

Do prvoligového Havířova míří z Českých Budějovic na střídavé starty obránce Ivan Lytvynov, který se může do Motoru kdykoliv vrátit.