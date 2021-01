Nechtěl jsem vypadat jako největší blbec. Zaplaťpánbůh za bod, usmívá se Salák po debutu v extralize

Jak jste viděl váš debut v tuzemské nejvyšší soutěži a zároveň i v dresu Sparty?

Jsem hlavně rád, že to mám za sebou. Těší mě, že jsme vybojovali aspoň bod. Nepodal jsem nijak oslnivý výkon, ale parťáci v poli naštěstí dokázali stáhnout náskok Komety a vynutit si prodloužení. Zaplaťpánbůh za ty dary.

Jak vám bylo, když jste hned zkraje zápasu za brankou upadl?

V rohu kluziště mi nějak spadlo tělo. (úsměv). Naštěstí to soupeř nepotrestal, a tak jsem nad tím ani moc nepřemýšlel. Hned při další akci Brna jsem si znovu vyjel z brány pro puk, a to už naštěstí dopadlo mnohem líp.

Byl jste nervózní?

Přiznávám, že docela dost. Vždyť jsem předtím dlouho nehrál pořádné utkání. Byl jsem proto občas trochu vedle jak ta jedle. Ale Kometa naštěstí moc tutovek neměla. Využila však i to málo, do čeho se dostala. Naštěstí jsme v závěru základní hrací doby srovnali a nevraceli jsme se tak domů s prázdnou.

Brněnská radost. Zleva Martin Zaťovič z Brna, autor gólu v prodloužení Peter Mueller z Brna a Petr Holík z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Dlouho ovšem zůstávalo jen u jednoho gólu ve vaší síti...

To asi proto, že jsem se modlil, ať ti modří moc nestřílejí. (smích). Jenže oni v poslední třetině začali.

Dvě branky jste dostal z přesilovek, kterými je elitní brněnská formace pověstná...

Mají na ně velmi dobré kluky. Hrají je pěkně. To se jen tak nevidí.

Brankář Brna Karel Vejmelka inkasuje gól. Vlevo je David Dvořáček ze Sparty, vpravo Vojtěch Němec z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Už víte, kdy budete znovu chytat?

Netuším. Nedívám se moc před sebe. Já chci hlavně sparťanské angažmá pořádně odmakat. Snažím se pracovat tak, abych co nejvíc pomohl týmu. Když ne teď, tak třeba v závěru sezony. Příště bude chytat ten, na něhož ukážou trenéři.

Byl jste rád, že se hrálo bez diváků?

Asi jo. V Brně bývá atmosféra docela hustá, a tak jsem přivítal, že mně tady lidi při mém prvním startu za Spartu nenadávali a nelili na mě pivo.

Peter Mueller z Brna dává rozhodující gól v prodloužení.

Václav Šálek, ČTK

Takže to vypadá, že se ohlížíte za utkáním navzdory porážce docela spokojeně...

Dá se to tak říct. Pro mě to bylo mimořádně specifické utkání. Chytl jsem Muellerovi trestné střílení, a tak jsem snad nevypadal jako největší blbec. A znovu říkám, že bod beru.

Jak vycházíte s brankářským kolegou ve Spartě Matějem Machovským?

Výborně. On je na mě strašně hodný, že mě konečně pustil do branky. Se vším mi pomáhá. Já se mu to snažím oplácet. Myslím, že společně tvoříme velmi solidní dvojici.