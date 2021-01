Bránili jsme umně a s nasazením, radoval se po výhře v Ostravě trenér Moták

Vyslal poslední střelu zápasu a pak jen zklamaně pohlédl ke stropu arény. Obránce Filip Pyrochta se po příchodu z Brna dvakrát s Vítkovicemi radoval z vítězství, proti Olomouci to ale nevyšlo. Ostravané dokázali překonat slovenského brankáře Branislava Konráda pouze v jednom případě a v přímé bitvě o jedenáctou pozici v tabulce prohráli doma s Hanáky 1:2.

„Je to velká škoda, protože jsme byli po celý zápas lepší. Přestože výborně bránili a velmi těžko jsme se k nim dostávali, měli jsme hodně střel i šancí. Ale neproměnili jsme je. Proto jsme prohráli," řekl Pyrochta.

Vítkovičtí bušili do Olomouce jako do zavřených vrat. Otevřít je dokázal jen Nicolas Werbik, který dorazil střelu Martina Dočekala. Dalších devětadvacet střel skončilo na u olomouckého brankáře. „Především ve třetí třetině nás Braňo Konrád držel. Má na tom vítězství velkou zásluhu," ocenil výkon 33letého brankáře trenér Olomouce Zdeněk Moták.

Werbikův gól v 31. minutě smazal hubený náskok hostí, který zařídil v první třetině Vojtěch Tomeček. Vítkovičtí se ale ani nestačili pořádně nadechnout k dalšímu náporu a po necelé minutě od vyrovnání po střele Tomáše Dujsíka od modré znovu prohrávali.

Dominik Lakatoš z Vítkovic (vlevo) a brankář Olomouce Branislav Konrád.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Taková prohra zabolí. Měli jsme snad pět šancí, ale možná jsme nevolili to správné zakončení. Chyběl i důraz před bránou. A k tomu jsme bohužel inkasovali po dvou chybách. Víc šancí snad soupeř ani neměl," povzdychl si vítkovický trenér Miloš Holaň.

Velkou šanci srovnat měl ve čtyřminutovém oslabení nejlepší vítkovický střelec Dominik Lakatoš. Puk mu ale těsně před Konrádem sjel z hokejky. „Dával si to na bekhend, sjelo mu to. Škoda. Ale byla to jen jedna z mnoha šancí, které jsme mohli využít," litoval Pyrochta.

Výhra po dvou porážkách zvedla náladu hostujícímu trenérovi. „Z naší strany statečný výkon, bojovný, v maximálním nasazení. Přestože jsme dali zase jenom dva góly, což je asi naše maximum, musím chlapce pochválit. Třetí třetinu už jsme jen bránili, ale bránili jsme umně a s nasazením," popisoval Moták.

Nevyužité čtyřminutové přesilovky po nebezpečné hře vysokou holí v podání Dočekala nelitoval. „My jsme rádi, že jsme v neinkasovali jako se nám to stalo v předchozích zápasech. Trochu to zlehčuju, mohli jsme si tím pomoct, musíme na tom zapracovat," dodal olomoucký kouč.