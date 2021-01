Pešánova slova o „zku*vené Boleslavi“ vytočila majitele klubu: Měl by se jít podívat do garáže!

K pochopení této kauzy je nutné se vrátit do listopadu. Tehdy seniorský národní tým absolvoval v Helsinkách turnaj Karjala, na který Pešán vzal i deset hráčů, kteří později na přelomu roku startovali na juniorském MS.

Jedním z nich byl i devatenáctiletý útočník Michal Teplý, který v sezoně odehrál jeden zápas za Mladou Boleslav, tři za prvoligové Litoměřice a po juniorském MS bojoval o místo v Chicagu NHL a nyní bude hrát AHL za Rockford.

Při jednom z tréninků na Karjale byl Pešán nespokojený s přístupem Teplého, což mu dal okamžitě hlasitě najevo. „Na Michala jsem začal řvát v zápalu tréninku a teď budu citovat naprosto přesně: Kurva, tady seš na srazu nároďáku, tady budeš zařezávat! Takhle si trénuj v tý zku*vený Boleslavi!" uvedl Pešán pro isport.cz.

Majitel klubu BK Mladá Boleslav Jan Plachý.

https://www.bkboleslav.cz

Tahle slova vcelku pochopitelně vyvolala ve středočeském klubu poprask. Vytočila i majitele Bruslařského klubu Jana Plachého. „Necítím se být morální autoritou ani expertem, jak se má hrát hokej, ale slova reprezentačního trenéra Filipa Pešána, která používá pro výchovu reprezentantů našeho státu, „zku*vená Boleslav", to už opravdu přejít nelze," napsal Plachý v prohlášení, které Mladá Boleslav zaslala redakci Sport.cz.

„Chtěl bych říct, že Mladá Boleslav je po Litvínovu a Třinci třetí nejmenší město v extralize, ale svým významem patří k jedněm z nejdůležitějších v našem státě. Možná by se pan Pešán měl jít podívat do garáže, že právě z našeho města je jeho služební vůz, že hlavním sponzorem hokejového svazu a reprezentace je firma z našeho města a třetina sponzorů Bílých Tygrů dodává právě do Mladé Boleslavi," vzkazuje Plachý Pešánovi.

„Asi by se občas měl podívat do novin, kdo je tahounem ekonomiky tohoto státu, kde ta firma má sídlo a kolik hrdých zaměstnanců této značky je fanoušky boleslavského hokeje. Teďka už mu můžu přát jediné, aby se nikdo z globálního marketingu firmy Škoda nedíval do novin a nečetl, jak pan Pešán tituluje Mladou Boleslav... Myslím, že by z něho moc velkou radost neměli," uzavírá majitel mladoboleslavského hokejového klubu.