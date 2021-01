V Kometě končí obránce Němec, který pomohl Brnu ke dvěma mistrovským titulům. Šéf klubu sází na mladé

Po bídném vstupu do sezony se brněnští hokejisté poslední dobou výsledkově i herně výrazně zvedají, ale majitel Komety a hlavní kouč Libor Zábranský se přesto rozhodl k pořádné čistce. Podle informací serveru isport.cz už nepočítá se zkušeným bekem Ondřejem Němcem! Šestatřicetiletý mistr světa z roku 2010 v klubu, jemuž pomohl ke dvěma mistrovským titulům, skončil. Němec už v pátek neodjel s mužstvem k extraligovému utkání do Liberce a hledá si nové angažmá.

V této sezoně odehrál za Kometu 26 zápasů, v nichž gól nevstřelil, a připsal si šest asistencí. Nenastupoval už v přesilovkách, kde dostávali přednost mladík Král a nedávná posila z Mountfieldu Zámorský, a hodně málo ho trenéři využívali i v oslabení. V některých utkáních se Němec ani nevešel na soupisku Komety.

Zábranský se rozhodl vsadit na mladší a levnější obránce. Nově do týmu povolal Radka Kučeříka, který si vedl dobře na nedávném světovém šampionátu hráčů do dvaceti let, avšak dosud hostoval v prvoligovém Přerově.

Němec není jediným hokejistou, který v Kometě kvůli nevýrazným výkonům skončí. V brzké době ho má následovat také Ralfs Freibergs, jenž v této sezoně nenavázal na výtečné výkony ze Zlína, kde působil loni. Lotyšský reprezentant se pohlíží po zahraničním angažmá. Zábranský navíc hledá hostování pro svého bratrance Tomáše Vincoura, jenž v první polovině tohoto extraligového ročníku rovněž zůstal s bilancí čtyř gólů a pěti asistencí za očekáváním.