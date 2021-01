Boleslav padla v prodloužení, Sparta potvrdila výhrou roli lídra, Třinec po měsíci slaví

Sparta v roli vedoucího týmu extraligy dokázala bodovat popáté za sebou a z toho počtvrté vyhrála. Naopak Litvínovu se nedaří, když prohrál třetí z posledních čtyř duelů. Verva je navíc oblíbeným soupeřem Pražanů. Sparta totiž zvítězila na ledě Severočechů posedmé v řadě. Litvínov nad sokem z hlavního města doma vyhrál naposledy 27. října 2017.

Hokejisté Českých Budějovic se sice v poslední době herně zvedají, když bodovali v pěti z posledních sedmi duelů. Jenže na ledě soupeře je to pořád bída. Potvrdilo se to i na Hané, kde Olomouc vyhrála nad nováčkem 3:2. Hanáci vedli v polovině duelu 3:1 a Jihočeši už pouze korigovali skóre. Zaknihovali tak devátou prohru venku v řadě.

Vítkovice se doma v poslední době trápily, když zvítězily v jediném z uplynulých čtyř utkání a v bitvě s Plzní to vypadalo dlouho na další krach. Západočeši totiž v Ostravě třikrát vedli, domácí však za stavu 2:3 skóre otočili dvěma góly v přesilovkách. Vítěznou branku zaznamenal dvougólový střelec večera Dominik Lakatoš, který u zbylých dvou branek navíc asistoval. Dvakrát se trefili rovněž domácí Jan Hruška i hostující Jakub Pour.

Hlubokou krizi v podobě šesti porážek v řadě uťaly Karlovy Vary. Do duelu se Zlínem šly navíc bez Davida Kašeho a Jakuba Lauka, kteří se museli vrátit do svých zámořských klubů. I tak se potvrdilo, že na Berany to Energie umí. Vyhrála jasně 5:1 a porazila je sedmkrát za sebou, naposledy neuspěla v únoru 2019.

Více než hodinu se ve čtvrtek technici snažili zacelit díru v ledu, aby na souboj Hradce Králové s Třincem mohlo dojít, jenže nakonec neúspěšně. Utkání tak bylo přeloženo na pátek, kdy ale měli výhodu domácího prostředí Oceláři. Třinec sice čtyři zápasy nezískal ani bod a na plný bodový zisk čekal dokonce už deset duelů, tentokrát to ale přišlo. Oceláři vyhráli 3:1 a ve vzájemných zápasech s Hradcem bodoval už sedmkrát za sebou.

okud Sparta vyjde bodově naprázdno, v čele tabulky ji může vystřídat Mladá Boleslav. Ta k tomu ale potřebu i tříbodový import z Pardubic. Dynamo ovšem doma bodovalo osmkrát za sebou, z toho šestkrát vyhrálo. Pro Bruslařský klub naopak hovoří bilance vzájemných zápasů - Východočechy porazil desetkrát v řadě, naposledy s nimi padl v lednu 2018. Pardubice nemůžou počítat s útočníkem Janem Mandátem, jenž má dočasně pozastavenou činnost kvůli pozitivnímu testu na zakázané látky při dopingové kontrole.

Soubojem dvou týmů s dobrou aktuální formou je duel Liberce s Kometou. Bílí Tygři bodovali pětkrát za sebou, Brňané ještě o jeden zápas více. Přetrhnou Moravané sérii čtyř proher na ledě Severočechů a dočkají se tam prvního triumfu od dubna 2019? Domácí se musejí obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče Michala Birnera, jenž si odpykává jednozápasový disciplinární trest.