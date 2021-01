Karlovy Vary - Zlín 5:1 Vyrovnaná byla jen první třetina, pak Energie zničila soupeře

Energie se proti Zlínu musela už obejít bez útočníků Kašeho a Lauka, kteří byli po výpomoci Západočechům nuceni vrátit se do zámoří. První větší šanci si vytvořil hned v úvodní minutě střelou z mezikruží hostující Karafiát a následně bekhendovou kličku nedotáhl do konce Ferenc. Skóre, však ve 12. minutě otevřeli domácí díky Vondráčkově teči po Graňákově nahození od modré čáry. Do rovnovážného stavu vrátil utkání hned o dvě minuty později Fryšara, jenž vrátil Dobiášovou střelu za Novotného záda.

Vedení hráčům z lázeňského města vrátil ve 22. minutě po vyšachování zlínské obrany střelou do odkryté branky Zabloudil a oslavil tak svou první extraligovou trefu. Do té doby ve většině činností aktivnější domácí měli blízko k další brance o chvíli později, ale Černochovu střelu vykopl na poslední chvíli na brankové čáře Novotný.

Ve 27. minutě uplatnil Flek svou rychlost a po samostatném úniku střelou mezi betony Hufa navýšil vedení Karlových Varů. Po třetí brance Zlín zvýšil svou aktivitu v obranném pásmu domácích, z čehož pramenily i šance Vopelky a Okála.

Závěrečná třetina již byla zcela v režii domácích. Ve 46. minutě bombou z mezikruží trefil čtvrtou branku Koblasa, o minutu později Šenkeřík sice dostal popáté puk za Hufova záda, ale po trenérské výzvě hostující střídačky byla branka zrušena z důvodu nedovoleného bránění Černocha v brankovišti. Ještě v téže minutě dosáhl již regulérní páté branky Beránek. Z poklidného závěru utkání vybočila již pouze rozmíška mezi Graňákem na straně jedné a Fořtem na straně druhé.