Věřím, že už nastala ta správná chvíle a začneme vyhrávat pravidelně, prohlásil olomoucký Kolouch

Na vítězství jste se docela nadřeli. Souhlasíte?

Myslím, že od začátku jsme byli lepší, měli více vyložených šancí, ale bohužel jsme jich moc neproměnili, a proto to bylo drama až do konce. Špatná koncovka nás trápí od začátku sezony a mohli jsme na to zase doplatit. Naštěstí to však dopadlo dobře a bylo to i zasloužené.

Vstup do utkání jste měli skvělý. Rychle jste vedli 2:0. Neukolébalo vás to trochu?

Nemyslím. Stalo se přesně, co jsme chtěli. Jenže nepodařilo se nám odskočit na rozdíl tří, čtyř branek a druhou třetinu jsme začali hrozně. Inkasovali jsme, Jihočeši se vrátili do hry a potom už to bylo pro nás složitější. Museli jsme si více hlídat záda. Oni pak měli nějaké šance, ale Braňo Konrád v bráně nás podržel a my přidali třetí gól.

Závěr jste si však zase zbytečně zkomplikovali?

Je to tak. Třetí třetinu jsme chtěli vzadu odehrát na nulu, jenže se nám to nepovedlo. Braňo však říkal, že za prvních deset minut na něj prakticky nic nešlo. Pak sice soupeř snížil, ale poslední minuty jsme si už pohlídali.

Zleva Joshua Mácha z Olomouce a Miroslav Holec z Českých Budějovic.

Luděk Peřina, ČTK

Po delší době jste se znovu trefil. Jak se to podařilo?

Ostřížek cíleně pálil na beton a já šlapal do brány. Šlo to však na ten vzdálenější, takže jsem si říkal, že jsem to už asi projel. Čiliak si to však posunul nějak za sebe a pro mě to už bylo snadné doklepnout. Jsem za to rád. už jsem zase nějaký gól potřeboval dát.

Poprvé v sezoně jste vyhráli dvakrát po sobě za tři body. Pojedete si příště do Karlových Varů pro třetí tříbodové vítězství v řadě?

Od začátku sezony čekáme na nějakou delší šňůru. Kdyby se to teď podařilo, bylo by to super. Věřím, že už nastala ta správná chvíle, odrazíme se a začneme vyhrávat pravidelně.

Karlovy Vary šestkrát za sebou prohrály. Nepříznivou sérii zlomili až dnes se Zlínem. Je to ten správný soupeř, který by vás mohl nastartovat?

My jsme schopni vyhrát kdekoliv, i když zároveň stejně také prohrát. Už jsme ale několikrát potvrdili, že venku hrát umíme. Bude to těžký zápas, ale určitě šanci máme. Odešli jim dva hráči do NHL, takže budou oslabeni. Musíme se však samozřejmě dívat hlavně na sebe. Pokud podáme stoprocentní výkon od první do poslední minuty, můžeme tam tři body urvat.

Hokejisté Olomouce se radují z vítězství.

Luděk Peřina, ČTK

V základní sestavě momentálně máte několik juniorů. Jak vám to s nimi šlape?

Sezona je hodně zvláštní. Sužují nás nemoci, zranění. Prakticky ani jeden zápas jsme nehráli v kompletní sestavě. Teď je to zrovna extrém, chybí nám hned pět zkušených hráčů. Šanci tak dostali mladí a zhostili se toho parádně. Dva zápasy jsme vyhráli a já před nimi musím smeknout. Jsou to pracovití kluci, mají vše před sebou. Určitě o nich ještě hodně uslyšíme.