Navrátilec Irgl: Snažil jsem se nic nevymýšlet, potřebuju lépe cítit puk

Hokejový útočník Zbyněk Irgl se přes všechny překážky, které mu připadly do cesty, konečně dočkal. Poprvé od 20. února 2007 oblékl čtyřicetiletý hráč dres Vítkovic. A nejen to, Ostravanům v duelu 36. extraligového kola proti Zlínu pomohl gólem v přesilovce k výhře 3:0. Juniorský mistr světa z roku 2000 i přesto po utkání přiznal, že cítí rezervy ve hře své, ale i celého mužstva Ridery.

"V sobotu jsem byl po čtyřech a půl měsících s mančaftem poprvé na tréninku na ledě, tak jsem čekal, jaké to vůbec bude. Jsem na ledě dva měsíce, ale dvacet hráčů jsem po kupě neviděl. Vždy nás tam bylo maximálně šest osm, to moc situací nacvičovat nelze. Kolikrát jsem si včera říkal, jak to bylo rychlé. Ale dnes to bylo docela dobré. Snažil jsem se nic extra nevymýšlet, spíš to odehrát jednoduše," líčil Irgl, jak mu návrat po operaci kolena komplikoval boj s koronavirem.

Gól by ale měl být i přes jeho zkušenosti vítanou porcí na posílení sebevědomí. "Ale jo, jen ta mezihra chybí, zatím to tam není. Potřebuju cítit, že mám tu mezihru, hraju s pukem a jsem silný na puku. A jakmile budu puk cítit, bude to vypadat jinak," přislíbil Irgl.

Na definitivu zvýšení na 2:0 si musel spolu s týmem chvíli počkat, neboť zlínský gólman Libor Kašík při jeho gólové ráně posunul po skluzu napříč brankovištěm branku. "Samozřejmě jsem nevěděl jistě, jak to dopadne. Kluci říkali, že bude platit, já ale nevěděl, v jakém okamžiku to přesně prošlo, jen jsem viděl puk v bráně," popsal Irgl.

Velkou radost měli za něho po výroku sudích i spoluhráči. "Všichni mu to přáli. Věděli jsme, jak maká a dře. Jsme moc rádi, že ho máme zpátky na ledě," uvedl další útočník Vladimír Svačina.

Problémové koleno zápas vydrželo, Irgl ale přesto v tomto ohledu nijak zvlášť nejásal. "Uvidíme. Pro mě může být každý zápas můj poslední, takže uvidím, jak to bude vypadat zítra," vysvětlil.

🎥 Hned v prvním duelu po dlouhé absenci se Zbyněk Irgl střelecky prosadil - takhle se trefil proti Zlínu! 🚨 #VITvZLN #TELH pic.twitter.com/z2CGL9gfaS — Tipsport extraliga (@telhcz) January 17, 2021

Při hodnocení výkonu týmu byl i přes výhru vcelku kritický. "Z mého pohledu hrajeme některé pasáže strašně naivně; chybí nám tam mezihra, chybí nahrávka, na tom musíme hodně pracovat. Nějaký zápas můžeme samozřejmě ubránit, ale budeme potřebovat hrát i dopředu. A bez toho, abychom si nahráli puk, to nepůjde," zdůraznil Irgl.

Zápas rozhodly z jeho pohledu přesilovky. "Tam to 'Sváča' výborně trefil, já se štěstím taky," ocenil Irgl zásah Svačiny ze 39. minuty, který byl nakonec i vítězný. "Kluci už ale hráli výborně početní výhody ty předchozí dva zápasy. A dnes se nám to také povedlo," řekl Irgl.

Ostravanům pomohl i neuznaný gól Zlína před polovinou zápasu, který ale dal Tomáš Fořt vysokou holí zcela evidentně. "Byla to pro nás vzpruha. Samozřejmě se hraje lépe za stavu 0:0 než při skóre 0:1 ve prospěch Zlína. Určitě dobře pro nás, protože už tak se k nim těžko dostává. Možná to byl i takový rozhodující moment, zůstali jsme ve hře," podotkl Irgl.