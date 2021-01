Zkraje se nudil, pak zářil. Konečně to vyšlo, jásá Lukeš

„Měl jsem sérii zápasů a furt se mi nepovedlo vyhrát. Konečně to vyšlo," jásal brankář Mountfieldu HK. V kabině si s parťáky radostně zakřičel, vždyť jeho tým v posledních pěti duelech s Bruslaři pokaždé padl. Na bujaré oslavy to přitom pod Bílou věží nevypadalo ani v úterý.

Po přesilovkových zásazích Jäaskeläinena a Šťastného vedli Středočeši 2:0. „Takový stav jsme si nezasloužili," tvrdil Lukeš. „Prvních deset minut jsem se nudil, pak dostal pro mě dva laciné góly. Při prvním jsem neměl střelu vůbec vyrazit, aby se puk dostal k dorážce. U druhého ale musím smeknout, trefil to pěkně," vysekl poklonu Šťastnému, jenž zapsal osmnáctou trefu v sezoně a prolomil pětizápasový střelecký půst.

Hradecký obrat nastartoval zkraje prostřední části Orsava a skóre srovnal ve 46. minutě krásným blafákem Jergl, jenž se po pěti utkáních vrátil do sestavy. „Snad jsem trenérům ukázal, že jsem platnej. Období to pro mě bylo těžké, nevěděl jsem, proč nehraju. Ale počkal jsem si na šanci, doufám, že se udržím v sestavě a budu týmu prospěšný," vykládal. „Na Alešovi bylo znát, že má chuť. Jeho výkony nejsou stabilní, my ale víme, že umí hrát velice dobře," pronesl na Jerglovu adresu asistent domácího kouče David Kočí.

V souboji (zleva) Ondřej Rohlík z Pardubic a Jakub Orsava z Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

V nájezdech pak válel Lukeš, na něhož ze čtyř exekutorů vyzrál jen Flynn. Zatímco Hradečtí byli stoprocentní. Uspěli Cingel, Smoleňák i v první sérii mladý bek Gaspar, jenž předvedl povedenou kličku. Jeho jméno přitom při penaltách překvapilo. „Vláďa Růžička si všiml, že Gaspy to jezdí v tréninku velmi dobře. Dobrej tah, vyplatilo se," usmál se Kočí.