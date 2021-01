Jekel: Pro mě to byl super zápas. Náhradník z nouze nezklamal

„Škoda, že máme jen bod. Věřil jsem, že kluci v závěru normální hrací doby nějaký gól ještě přidají a odvezeme si tři, ale...," litoval gólman, který čelil celkem 44 střelám. „Pro mě to byl super zápas. V takové zimě, jaká na olomouckém zimáku byla, je lepší, když jste ve velkém zápřahu. Mrzí jen ty inkasované góly," podotkl s tím, že především první, který sudí uznali až po konzultaci s videorozhodčím, byl nešťastný.

„Šlo to mezi rukou a tělem nad beton a nějak mi to nešikovně propadlo. Jak se to do brány dokutálelo, nebo co se pak stalo, však nevím. Byl jsem k tomu zády a viděl jen, jak tam skáčou naši obránci a vytahují puk ven. Doufal jsem, že to gól nebyl, ale bohužel. Ve druhém případě jeli dva na jednoho, přečíslení, krásně si to dali, střelec pálil z jedničky, já se snažil přesunout zpátky, už to však nešlo," popsal trefy Kohoutů Jekel.

V popředí (zleva) Lukáš Kucsera z Olomouce, brankář Brna Pavel Jekel a Rhett Holland z Brna.

Luděk Peřina, ČTK

Návratu do extraligy po dlouhé době se nebál. „Letos se cítím perfektně v první lize a dnes to tady bylo podobné. Šel jsem do toho s tím, že mohu jen překvapit. Puk je všude stejný. Snažil jsem se všechno, co na mě šlo chytit, aby kluci měli co nejméně práce. Rozdíl byl jen v tom, že jsem chytal za jiným týmem. Kometa praktikuje odlišný systém, a tak chvíli trvalo, než jsem si na to zvykl," prohlásil pětadvacetiletý brankář.

Jaké další záměry s ním Kometa má, neví. „Ještě dnes se vracím do Třebíče a zítra už bych měl chytat duel první ligy v Kadani. Pak se uvidí, jak se trenéři mezi sebou domluví," dodal.

Asistent brněnského kouče Jan Zachrla zaskakujícího gólmana chválil. „Jeho výkon byl asi z našeho pohledu jediným pozitivem na dnešním zápase. Splnil naše požadavky a ukázal, že s ním můžeme počítat," konstatoval Zachrla.