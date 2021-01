Mistr světa se dohodl v Brně na ukončení smlouvy

Hokejový obránce Ondřej Němec končí v Kometě Brno. Klub se dohodl s šestatřicetiletým mistrem světa z roku 2010 na rozvázání smlouvy. Němec přitom v pátek nastoupil za Kometu proti Spartě při porážce 2:4 a vrátil se do sestavy po třízápasové pauze. Kometa naopak prodloužila kontrakty s útočníky Petrem Holíkem, Filipem Dvořákem a obráncem Michalem Gulašim.

Dnes po tréninku jsme řešili s Ondrou Němcem možnosti jeho působení v návaznosti na jeho další kariéru. Nakonec jsme se oba shodli na předčasném ukončení smlouvy s tím, že to považujeme za nejférovější řešení pro Kometu," řekl klubovému webu majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Němec přišel do Komety v roce 2016 z KHL z Čerepovce a získal v Brně v letech 2017 a 2018 mistrovské tituly. "Vážím si jeho přístupu a korektnosti. Odvedl u nás spoustu skvělé práce. Za to vše mu patří velký dík. Samozřejmě mu za nás všechny přeji vše nej do další kariéry," doplnil Zábranský na adresu Němce, o kterého se v minulých dnech zajímala Sparta.

O jeho příchodu jednala, ale po hráčově pátečním návratu do sestavy už s ním přestala počítat. "Bylo nám přislíbeno z úst Libora Zábranského, že Ondra brzo ukončí kontrakt a že nám nebude bránit v případném jednání. Domluvili jsme se s Ondrou, jeho agenturou a Kometou na případném vyrovnání. Trochu nás překvapilo, že pak přišlo rozhodnutí opačné. My to musíme respektovat, s tím nic neuděláme, taková jsou pravidla," řekl sportovní ředitel Sparty Petr Ton v pátek pro stanici O2 TV Sport.

"Prostě nepřišel a tím je to pro nás uzavřené. Máme svoje obránce, mysleli jsme na nějaké posílení, nepovedlo se, nedá se nic dělat," prohlásil po duelu s Kometou kouč Sparty Miloslav Hořava.

Němec hrál v extralize i za Vsetím a Karlovy Vary, na kontě má 731 utkání a 242 bodů za 72 branek a 170 asistencí. Šest sezon strávil v KHL v Čerepovci, Lvu Praha, Atlantu Mytišci a CSKA Moskva. Účastník šesti mistrovství světa i olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018 sehrál 126 utkání za českou reprezentaci.

Další hráče si Kometa naopak pojistila. "Petr Holík podepsal s Kometou smlouvu na další čtyři sezony, Michal Gulaši na další tři a Filip Dvořák na dvě. Už jen formality zbývají k podpisu víceleté smlouvy s Tomášem Šoustalem a Honzou Mlčákem," uvedl Zábranský.

Osmadvacetiletý Holík je v této sezoně s 28 body za šest branek a 22 asistencí z 30 utkání druhým nejproduktivnějším hráčem Komety. Do Brna přišel na konci ledna 2018 z Mladé Boleslavi. V extralize má zlínský odchovanec na kontě 594 utkání a 392 bodů za 131 gólů a 261 přihrávek. Krátce působil také v KHL v Čerepovci.

"Zůstat v Kometě pro mě byla priorita hned z několika důvodů, takže jsem strašně rád, že jsme se domluvili. Znamená to pro mě opravdu hodně a věřím tomu, že půjde o povedené sezony," uvedl Holík.

Čtyřiatřicetiletý Gulaši zamířil do Komety v roce 2016 z Karlových Varů. Bývalý hráč mateřských Vítkovic a Sparty má na kontě v domácí nejvyšší soutěži 826 utkání a 155 bodů za 38 tref a 117 přihrávek. Působil také ve druhé švédské lize v Södertälje. "Brno už se za ty roky stalo mým druhým domovem a na další sezony v Kometě se moc těším," prohlásil Gulaši.

Třiadvacetiletý Dvořák v této sezoně v extralize debutoval a v 18 duelech si připsal jednu asistenci. Nastupuje i za prvoligový Přerově a ve 13 duelech zaznamenal pět bodů za gól a čtyři asistence.