Olomouc - Plzeň 3:4 Gulaš ukončil půst a rozhodl o výhře Plzně

Hosté se během úvodních minut hned třikrát dostali za olomouckou obranu. Eberle a Rob ještě na zakončení neměli dostatek času, Gulaš v samostatném úniku před Konrádem ano, s pokusem mezi betony však neuspěl. Povedený vstup do utkání potvrdila Plzeň v polovině první třetiny úvodní brankou. Rob se rozjel po levém křídle a jeho tvrdá rána z úhlu propadla olomouckému brankáři do sítě.

Přesně o minutu později ale Olomouc vyrovnala. Hostující brankář Frodl měl při střele Rutara zakrytý výhled a nahození olomouckého obránce od modré čáry mu zapadlo přesně pod horní tyč. Druhá polovina úvodní třetiny pak už další výraznější šanci nenabídla.

Na začátku druhé části šla Plzeň znovu do vedení. V přesilové hře se střelou od modré čáry prosadil obránce Jiříček. Ve vyrovnaném průběhu druhé třetiny se na další šanci čekalo až do další přesilové hry hostů. Na jejím konci prostřelil přesouvajícího se Konráda střelou z první Pour a poslal Plzeň ve 34. minutě do dvoubrankového vedení.

Olomouc ale na trefu Plzně znovu zareagovala a do minuty od inkasování opět snížila. Gřeš obdržel přihrávku v ideálním prostoru v mezikruží a z výhodné pozice se nemýlil. Šanci na vyrovnání pak v závěru nevyužil bekhendovým pokusem Knotek a Káňovu střelu zastavil pohotovým zákrokem brankář Frodl.

Ve třetí třetině mohli hosté znovu odskočit na rozdíl dvou branek, jenže Konrád stihl včas zasáhnout betonem po Gulašem tečované střílené přihrávce od modré čáry. Hned vzápětí domácí kombinovali v útočném pásmu a na konci jejich akce střílel Kolouch jen do Frodlova betonu.

Klimkova střela z první pak zamířila těsně vedle. Na druhé straně zakončoval po hezké individuální akci Budík, olomoucký brankář si jeho pokus pohlídal.

Pět minut před koncem třetí třetiny domácí předvedli tlak do branky, jehož výsledkem byla vyrovnávací trefa Koloucha z dorážky. Její regulérnost rozhodčí potvrdili po kontrole videa kvůli možnému postavení útočícího hráče v brankovišti.

V závěru však udělal za vlastní brankou chybu Káňa a Gulaš vítězným gólem rozhodl o zisku tří bodů pro Plzeň.