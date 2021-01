Hradec Králové - Karlovy Vary 4:0 Hradec Králové i díky Mazancově nule zdolal Karlovy Vary

Východočeši vlétli do duelu s vervou, chtěli napravit poslední prohru v Plzni a také potvrdit, jak se jim v posledních domácích duelech dařilo, v ČPP Aréně zvítězili třikrát v řadě. Hned ve druhé minutě měli dvě velké možnosti. Nejprve byl před prázdnou brankou Orsava, v posledních chvíli ho však zablokoval obránce Graňák, někdejší opora Hradce. Chvíli poté jel sám na Novotného Smoleňák, nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč domácích, ale tento souboj prohrál, když mu nepomohla ani dorážka.

Karlovarští byli zaražení, Mountfieldu však nepomohla ke gólu ani první přesilovka. Na jejím konci jel sice sám na bránu mladý útočník Kubík, dočasná posila z Kladna, jenže Novotný zasáhl vyrážečkou. V deváté minutě už ale brankář zachránit hosty nestačil. Orsava zvedl puk zblízka bekhendem pod horní tyč mimo jeho dosah a Královéhradečtí šli do vedení. Hosté měli v první části pouze jednu jasnou příležitost: Koblasa se pokusil blafákem oklamat Mazance, brankář však jeho záměr vystihl.

Ve druhé třetině se hosté začali více prosazovat, jenže neměli dostatek kvality v koncovce. Proto jim domácí odskočili na tříbrankový rozdíl. Ve 24. minutě se prosadil střelou zdálky zadák Blain, jemuž pomohla teč jednoho ze soupeřů.

Poté mohl snížit Beránek, když tým Mountfieldu chyboval ve vlastní přesilovce a útočník jel od půlky hřiště sám na Mazance. Pokus mířený mezi nohy gólman lapil. To domácí byli mnohem údernější. Ve 37. minutě Lev nepřihrál kapitánu Smoleňákovi, v situaci dva na jednoho zvolil střelu a perfektně trefil. Novotnému prošel puk pod vyrážečkou.

Západočechům nepomohly ani dvě šance na konci druhé třetiny: Šenkeřík se dostal až příliš blízko k Mazancovi a už neměl možnost puk zvednout, Flek zase ve velké rychlosti minul branku.

Ve třetí třetině hosté sice zvýšili aktivitu, často stříleli a pokusů měli více než domácí, nedostávali se však do vyložených pozic. Navíc Mazanec chytal velmi jistě. Ve 48. minutě si při oslabení poradil při velkém závaru a lapil například Flekův pokus. Domácí navíc ukázali, že jim v tomto utkání produktivita nechyběla. V 51. minutě zakončil pěknou akci se Lvem perfektní ranou do horního rohu Cingel. Bylo rozhodnuto. Od té chvíle se Hradec soustředil na udržení čistého konta. I to se mu zdařilo.