S jeho góly počítáme a dnes přišel v pravý čas, kvitoval procitnutí Gulaše asistent Hanzlík

„Navázali jsme na výkon z minulého kola proti Hradci Králové. Celých šedesát minut jsme hráli dobře, byť výsledkově to nebylo úplně vyjádřené. Gólem v samém závěru jsme však za to byli odměnění, byť samozřejmě jsme měli i kus štěstí. Výkonem jsme tomu ale šli naproti," pochvaloval si plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

„A že se konečně trefil Gulaš? Myslím, že spíše než jemu, se ulevilo celému týmu. S jeho góly počítáme a dnes přišel v pravý čas," dodal.

Drama ale jeho celek připustit neměl. „Vedení 3:1 jsme měli udržet. Domácí vyrovnali po gólech z ojedinělých útoků. Někdy už je průběh utkání takový. V první třetině jsme měli jít do většího náskoku, tam jsme měli asi nejvíce šancí. Je ale více méně jedno, jak k vítězství dojdete. To, jak jsme to zvládli dnes, je také v pořádku," prohlásil.

Chybí nám zkušenosti, ví Gulaš

O tom, zda je Plzeň zpátky nahoře, spekulovat nechtěl. „Naše mužstvo je mladé, chybí nám zkušenosti, nebyli jsme ani kompletní. To všechno se do nedávných nezdarů promítlo. Problém máme hlavně v produktivitě. Když dáte tři, čtyři góly, máte šanci na body. My jsme však většinu duelů prohráli s nulou nebo jedním vstřeleným gólem. Tady jsme ale předvedli jeden z nejlepších výkonů," zdůraznil.

Zleva Lukáš Kaňák z Plzně, Rostislav Olesz z Olomouce a brankář Plzně Dominik Frodl.

Luděk Peřina, ČTK

V táboře domácích panovalo velké zklamání. „Hrozně to bolí. Hráčům nemůžeme nic vytknout. Neskutečně bojovali, i hra vypadala dobře. Je to obrovská škoda," litoval olomoucký lodivod Jan Tomajko.

Janu Káňovi, který přišel ve vlastní třetině trestuhodně o puk před rozhodujícím gólem, nijak po utkání nevyčinil. „Nemělo smysl to řešit. On dobře ví, že takové chyby se nesmí dělat. Stav 3:3 jsme měli udržet. Bohužel, nedá se nic dělat. Nesmí nás to ovlivnit do dalšího duelu," prohlásil kouč Kohoutů.