Střela mezi nohy? Rozmyslel jsem si to, tvrdí kapitán Sparty. A šlágr zlomil

„Domluvili jsme se, že zůstanu. Jsem tady maximálně spokojenej. Hrajeme dobrej hokej a máme šanci udělat výsledek," utrousil 33letý útočník Sparty, který v první třetině připravil při početní výhodě úvodní zásah pro Košťálka, čímž zaokrouhlil počet asistencí v probíhajícím ročníku na dvacet. Na ledě strávil skoro dvacet minut a cenného skalpu si považoval. Bruslaře v O2 areně totiž nesložilo ani dvougólové manko a ve třetí části dotáhli duel do prodloužení.

„Jsou šikovní na puku, dobře bruslí. Prověřili nás," pokyvoval někdejší forvard Bostonu, St. Louis nebo Buffala, jenž přišel do Sparty v listopadu původně na měsíc. V 25 utkáních nastřádal 24 bodů, stejně jako v pátek proti Kometě nastoupil na centru vedle Řepíka a Rouska, který v elitní formaci nahradil Horáka.

„Jsme šťastní, že Vláďa zůstává. Víme, jaký má zkušenosti, kór do play off nám bude pomáhat. Mladí hráči se od něj na trénincích i v zápasech mohou učit," velebí pokračování spolupráce Řepík. Právě on nakonec vyrovnanou bitvu rozsekl. V 62. minutě obral o kotouč Šťastného a po sólovém úniku kličkou ošálil ostříleného Slovince Krošelja. „Já chtěl nejprve zakončovat mezi nohy. Pak jsem si to rozmyslel a udělal blafák do bekhendu. Naštěstí to vyšlo," oddechl si sparťanský kapitán.

Jeho tým tak vyhrál potřetí v řadě a před pronásledovatelem z Třince si drží v tabulce pětibodový odstup. „Boleslav byla od půlky utkání lepší. Rozhodly přesilovky a výkon brankáře Machovského," vyzdvihl kouč Miloš Hořava.

„Ve třetí třetině jsme přestali dohrávat souboje v našem pásmu, soupeř byl aktivnější, víc střílel a my nedokázali chytit rytmus," vysvětloval Řepík, proč sparťanská parta nakonec přišla o náskok. Pražany i Boleslavské čeká další souboj až v pátek. Sparťané vyzvou doma Plzeň, Středočeši přivítají Karlovy Vary.