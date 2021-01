Karlovy Vary potkala bída s nouzí a natahují gólový půst. Děláme dost věcí špatně, uznal Flek

Žádnou ze čtyřiceti střel nedokázali hosté překonat brankáře Frodla, tím se gólový půst Energie protáhl už na 156 minut. „Nějak nám to nelepí, potkala nás bída s nouzí. Šance přitom jsou, jenže sráží nás neumění je proměnit. Možná si i soupeři už dávají víc pozor na náš brejkový styl," říkal útočník Petr Koblasa.

„Děláme dost věcí špatně, nedaří se ani přesilovky. Jak se hraje takřka obden, není moc času něco vypilovat. Musíme hru zjednodušit, zase se nepovedlo ani jednou puk dorvat do branky," doplnil Jakub Flek, jenž je s 13 góly nejlepším střelcem klubu, ale za poslední čtyři týdny skóroval pouze jednou. „Útočnou jistotu jsme nějak poztráceli všichni," litoval.

Nedaří se nám teď být produktivní, přitom hra má určité parametry, vytváříme si šance Musíme být ještě důraznější v koncovce. Věříme, že už brzy nastanou lepší časy a mužstvo se dočká odměny za práci na ledě," uznal asistent kouče Tomáš Mariška.

Plzeň vyhrála doma i osmý vzájemný zápas v řadě, Karlovy Vary si naposledy odvezly její skalp v prosinci 2015. „Na začátku z naší aktivní hry vyplynuly fauly soupeře. Bohužel k ničemu nám přesilovky nepomohly pak stačilo jedno okénko vzadu a domácí nás okamžitě potrestali. Potvrzení plzeňské výhry přišlo při našem vyloučení," hodnotil trenér.

Od pátku pak během pěti dnů Energii čekají vystoupení na kluzištích první tří celků tabulky. „Bude hodně těžké chytnout se příští kolo v Boleslavi, nebo v neděli v Třinci či v úterý cestou domů v Praze, ale už to nutně potřebujeme. Na venkovní šňůře je nepříjemné cestování, ale teď to pojedeme v jednom zátahu a když do hal nesmí diváci, nelze brát domácí prostředí za až tak velkou výhodu," uvažoval Koblasa. „Myslím si, že můžeme hrát s každým. Musíme ale začít dávat branky, bez nich neporazíme žádného soupeře," měl jasno Mariška.