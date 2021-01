Bitva Komety s Třincem má dohru. Brňané se rozhodli vetovat hlavního sudího Svobodu

„Kometa vetuje hlavního rozhodčího po více jak třech letech. Naposledy byl vetován ruský sudí Vjačeslav Bulanov za utkání v Chomutově. Nyní se brněnský klub rozhodl takto učinit za chybné výroky Romana Svobody, který mimochodem Kometu poškodil už v roce 2016, když neuznal regulérní gól Vojtěcha Němce v Plzni. Vyfasoval za to distanc na čtyři zápasy," uvádějí Brňané na klubovém webu.

Nejvíce emocí bezprostředně po skončení zápasu vzbudil dvouminutový trest z za hrubost pro obránce brněnského Hollanda v 59. minutě, po kterém Oceláři využili přesilovku a rozhodli o svém triumfu 3:2.

„Z mého pohledu to byla úplně normální situace, která se během zápasu stala asi tak dvacetkrát. Myslím, že (Holland) odvedl jen svou práci, neudělal žádný zbytečný faul, ale rozhodčí to bohužel viděli jinak. Myslím, že máme důvod, proč být naštvaní. Určitě není úplně normální, aby se zápas zvrtnul takhle v závěru... A dál bych to radši nekomentoval, protože bych jinak musel být sprostý," řekl gólman Komety Karel Vejmelka.

„Bylo to o jedné chybě a tu jsme bohužel udělali my, i když si myslím, že to dnes ovlivnil někdo úplně jiný než my hráči," dodal Vejmelka, jehož nejspíš čeká trest, neboť hráči mají v den utkání zakázáno hodnotit výkon arbitrů.