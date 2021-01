Zraněný kapitán Polák bude chybět Vítkovicím minimálně tři týdny

"Není to pro nás dobrá zpráva, ale Roman bude mimo hru minimálně tři až čtyři týdny. Minimálně. Ještě během čtvrtka jde na vyšetření na magnetické rezonanci, tak se modlíme, aby to nebylo ještě něco vážnějšího," řekl klubovému webu trenér Vítkovic Miloš Holaň.

"Z prvního vyšetření z ultrazvuku víme, že se jedná o svalové zranění. Jenže jde o Romana Poláka, který má na sobě velký objem svalový, takže náš doktor se přes to nemohl k postiženému místu až tak dobře dostat pod ty svaly. Proto jsme raději zvolili variantu, kdy jsme ještě zařídili magnetickou rezonanci, a výsledky budeme znát ve čtvrtek odpoledne, večer," podotkl Holaň.

Polák si v 33 zápasech v této sezoně extraligy připsal šest bodů za dvě branky a čtyři asistence a je klíčovým hráčem vítkovické defenzivy. "Je to obrovská ztráta. Je to hráč, který je nasazován na nejlepší pětky soupeřů, na oslabení. Osobnost v kabině. Takže bude chybět v mnoha aspektech. Ale tak taková už je situace a musí se o to porvat další hráči v kabině. My s tím už nic neuděláme. Je to smůla," uvedl Holaň.

Polák se zranil v 35. minutě, kdy mu na útočné modré čáře v souboji podrazil nohy lotyšský obránce Uvis Janis Balinskis. Z pokračující akce snížil Richard Jarůšek náskok Vítkovic na 1:2. "Jestli to hráč chtěl, nebo nechtěl, to těžko posoudím. V každém případě se jednalo o moment, kdy se možná celý zápas zlomil. Neodpískaný faul a z toho Litvínov z brejku dal gól na 1:2. Ale mě tam spíše, když se na to díváme teď s odstupem, mrzí ztráta klíčového hráče," komentoval to Holaň.

Polák se rozhodl pro návrat do extraligy ještě před letní dohrávkou NHL. Opustil Dallas, který posléze došel až do finále Stanleyova poháru, kde prohrál s Tampou Bay 2:4 na zápasy.

Účastník olympijských her, mistrovství světa a Světového poháru Polák v NHL vedle Dallasu hájil také barvy St. Louis, Toronta a San Jose, s nímž si v roce 2016 zahrál finále Stanleyova poháru. V základní části NHL měl na kontě 806 utkání a 140 bodů za 26 gólů a 114 asistencí. V play off přidal v 71 zápasech čtyři přihrávky.

V extralize, kde hrál odchovanec Poruby za Vítkovice v sezoně 2005/06 a pak při výluce NHL v ročníku 2012/13, má na kontě celkem 98 utkání a 15 bodů za čtyři branky a 11 asistencí.