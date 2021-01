Historický moment! Je to třešnička na dortu, říká šťastný brankářský hrdina

"Vím, že blízko gólu byl i Pavel Francouz, ale tomu nestihl puk dojet do branky před sirénou," připomněl po boji Novotný. Jak se jeho šťastná chvíle zrodila? "Viděl jsem, že boleslavští kluci budou nahazovat puk, tak jsem si povyjel trošku do rohu a soustředil jsem se na zpracování na čepel. Měl jsem i hodně času, tak jsem chtěl vyhodit puk co nejvýš. Hlavně jsem chtěl, abych ho dostal do středního pásma. Ale snažil jsem se i trošku mířit na branku," smál se devětadvacetiletý brankář.

V zápase měl 26 úspěšných zákroků, inkasoval pouze jednou a po utkání byl nejvíc spokojený se ziskem tří bodů. "Boleslav je těžký soupeř a jsme rádi, že jsme tady urvali výhru. Teď jich moc nemáme, tak jsme rádi za každý bod," uvedl.

🎥 Zápis do historie! 🔥 Brankář @hokejkv Filip Novotný se proti Mladé Boleslavi trefil fantasticky přes celé hřiště do prázdné branky a pečetil výhru Energie! 👏🏻 #TELH #MBLvKVA pic.twitter.com/OOhByvZijZ — Tipsport extraliga (@telhcz) January 29, 2021

O střelu na branku se už jednou letos pokoušel "Už ani nevím, kde to bylo, ale obránce mi to tam zachytil ve středním pásmu," řekl odchovanec Jihlavy, který má ve 196 zápasech v extralize za Spartu a Karlovy Vary na kontě sedm bodů za gól a šest asistencí.

"Já jsem tam hlavně od chytání puků, tohle je jenom taková třešnička na dortu. Občas na mě na sociálních sítích nějaký gól brankáře vyskočí, ale že bych po tom nějak výrazně šel, to ne," doplnil Novotný.

Pro asistenta trenéra Energie Tomáše Marišku přesná trefa jeho svěřence až takovým překvapením nebyla. "On to na každém tréninku zkouší a docela to trefuje. Jsme rádi, že se mu to povedlo i v zápase. Musím mu pogratulovat," řekl Mariška.

Radek Petrášek, ČTK

Méně už se unikátní střela líbila domácím hráčům. "Opět to pramenilo z naší špatné hry. Nahodíme puk a koukáme, co se bude dít. Přitom víme, že Novas s hokejkou umí dobře," komentoval historický moment obránce Mladé Boleslavi Marek Hrbas.

Novotného premiérový gól zajisté neunikne ani pozornosti týmového pokladníka. "Já jsem rád, že si kluci na mě dají něco dobrého. Někteří už mi v kabině hlásili, že mám víc vstřelených gólů než oni," podotkl.

Autor třetího gólu, brankář Karlových Varů Filip Novotný se raduje se spoluhráči.

Radek Petrášek, ČTK

Na velké oslavy však podle něj čas nebude. "Teď se hlavně musíme soustředit na sbírání dalších bodů, ty potřebujeme," dodal Novotný s tím, že puk už mají v úschově kustodi a on si ho určitě uloží na památku.

Mezi střelce se z gólmanů v extralize zapsal jako první Furch. V dubnu 2012 mu byla v play out připsána branka v dresu Slavie v utkání v Litvínově. V říjnu 2014 jej napodobil Slovák Čiliak v dresu Komety Brno v duelu základní části ve Zlíně.