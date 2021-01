Parta bojovníků zablokovala Liberci vítěznou šňůru. Olomouc je fakt nepříjemná, poznamenal Gríger

„Myslím, že bojovností jsme si výhru zasloužili. Byla to ta Olomouc, na kterou jsme zvyklí. Zdobila nás obětavost, zblokované střely, dobruslování. S tím jsme maximálně spokojení a musíme v tom takto pokračovat dál. V minulém zápase se Zlínem jsme v nasazení a přístupu propadli, kdežto v Liberci jsme bojovali od začátku zápasu," pochvaloval si kouč Olomouce Jan Tomajko.

Po vítězných duelech zní tradičně v kabině Bílých Tygrů hit od Hapky a Horáčka začínající slovy „V půlce ledna, ve tmě tmoucí, na hotelu v Olomouci", na konci ledna však Olomouc do Liberce radost nepřinesla...

Bílí Tygři dokázali gólmana Jana Lukáše překonat jen jednou. V polovině zápasu otevřel skóre David Gríger, další zásah však již Severočeši nepřidali. Využít nedokázali svěřenci Patrika Augusty ani jednu přesilovou hru.

První gól inkasuje brankář Olomouce Jan Lukáš v duelu s Libercem.

Radek Petrášek, ČTK

„Olomouc je v předbrankovém prostoru fakt nepříjemná. Všichni jsou velcí a silní a hrají malý box. Blokují střely a hlavně bojují. Každý zápas s Olomoucí je velmi těžký a dnes se to opět potvrdilo. Byl to zápas o jednom gólu a oni ho dali. Na konci jsme se tlačili, bohužel nám chybělo trochu i štěstí," pověděl Gríger, který s parťáky nebodoval poprvé po pěti výhrách v řadě.

„S výsledkem samozřejmě nejsme spokojení, když to pro nás po dvou třetinách vypadalo příznivě. Šlo o typické utkání s Olomoucí. Hrozně těžce jsme se prosazovali přes jejich urputnou obranu a soupeř hrál houževnatě a obětavě, výborně bránil a my jsme se do moc šancí nedostali. Mrzí mě, že jsme si ve třetí třetině nepomohli přesilovkami. V nich jsme mohli utkání otočit na naši stranu, ale nepodařilo se nám to," litoval kouč Tygrů Patrik Augusta. Jeho partu teď čeká v úterý Litvínov a hned ve čtvrtek Hradec Králové.