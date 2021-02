Dvě asistence na úvod! Faktor Zohy nám pomohl, velebí Havíř posilu z KHL

Po šesti letech zase přetáhl přes hlavu červenobílý dres Pardubic a jeho návrat z Chabarovsku do mateřského klubu dopadl báječně. Tomáš Zohorna rozdal v úterním souboji proti Olomouci dvě gólové nahrávky a pomohl mužstvu z města perníku utnout v hokejové Tipsport extralize sérii tří porážek.

Při premiéře byl hodně vidět, byť se stále potýká s časovým posunem a aklimatizací po dlouhém letu z ruského Dálného východu. „Necítil jsem se moc dobře, ještě mám trochu jet lag. Byl to navíc těžký zápas, Olomouc hrála fakt dobře, ale je fajn, že jsem začal výhrou," usmíval se centr v Kristových letech po vítězství 5:2.

V elitní formaci nastoupil s Kanaďanem Camarou a Kousalem, který se posunul na křídlo. Spolupráci si chválil. „S Kousym se známe roky. Hráli jsme spolu i v reprezentaci. Víme, co od druhého čekat. Cam je střelec, má rychlou střelu. Není to ale tak, že bychom jezdili a hledali ho. Gól umíme dát všichni tři," vykládal rodák z Chotěboře, který na ledě strávil přes devatenáct minut. „Faktor Zohy nám opravdu pomohl," pokyvoval spokojeně asistent trenéra Dynama David Havíř.

https://www.facebook.com/hcpce/posts/10159137714220126

„Zvedla se celá lajna, byl skvělej na puku, v předbrankovém prostoru, bojovnej... Výborná práce," chrlil komplimenty na adresu nejstaršího ze sourozenecké trojice Zohornů.

Přesun reprezentačního útočníka z Amuru na východ Čech se přitom zrodil hodně rychle. „Ve středu mi volal agent, poté pan Dědek (majitel klubu), jak to u mě je... Do té doby jsem nad tím nepřemýšlel, někdy v únoru jsem chtěl odletět a být s manželkou u porodu. Vzali jsme si chvíli na rozmyšlenou, se ženou se o tom pobavili a rozhodli se nabídku přijmout," líčí Zohorna. Ve čtvrtek ještě v KHL nahrál bratrovi Hynkovi na gól proti Ufě, poté sbalil kufry a vyrazil do Pardubic. „Zažil jsem v Chabarovsku nádherných šest sezon, po posledním zápase se se mnou fanoušci krásně rozloučili. Byl jsem z toho trochu dojatý," prohlásil.

S Dynamem stihl dva tréninky, nedělní partii v Plzni ještě vynechal. Proti Hanákům ale už naskočil a jeho přítomnost byla cítit také při přesilovkách, které mužstvu v úterý fungovaly. „Některý věci se nám v nich podařily, byly z toho dva góly, což je pozitivní, ale úplně supr to zase nebylo. Máme teď před sebou dva dny před pátečním zápasem, abychom je víc potrénovali. Nakreslili si nějaké varianty a věděli, kde stát a jak dělat," tvrdí borec, jenž s Pardubicemi získal dva extraligové tituly. A po dalším úspěchu lační.

„Když jsem odcházel, tým měl za sebou tituly a byl pospolu několik let. Teď se tu mužstvo skládá, ale je to dobrej začátek. Pak už ho jenom udržet, případně posilovat. Věřím, že Pardubice budou co nejdřív mezi top týmy," dodal.