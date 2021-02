Přání třineckého beka Freibergse? Vylepšit češtinu a zahrát si na šampionátu v Rize

V Třinci zatím Freibergs odehrál dva zápasy. Oba vítězné (Karlovy Vary 6:3 a Vítkovice 7:1). Na ledě strávil v obranné dvojici s Davidem Musilem přibližně sedmnáct minut. „Davida znám sice jen krátce, ale řekl bych, že je to hlavně dobrosrdečný člověk. Moc toho sice neřekne, ale mluví za něj jeho herní kvality. Je hokejově vyspělý, je znát, že působil v zámoří. Věřím, že nám to spolu bude fungovat," hodnotil odchovanec klubu Prizma Riga, jehož Třinec získal na hostování z Brna do konce sezony.

Freibergs svůj poslední zápas za Kometu odehrál proti Třinci (2:3). Za tři dny už patřil do organizace Ocelářů. „Třinec míří vysoko. Je to pro mě velká výzva, ale ty mám rád," liboval si lotyšský obránce, který ř v názvu svého nového působiště vyslovuje na cizince překvapivě dobře. „Čeština mi ještě moc dobře nejde, ale hodně už rozumím. Snažím se občas mluvit česky s trenéry i spoluhráči," připomíná Lotyš, že se v Česku už zabydlel.

Stále ale preferuje komunikaci v angličtině. „Je to v kabině takový mix. Cítím přirozený respekt k zemi, kde hraju a přijde mi proto rozumné naučit se alespoň základy řeči. V Česku jsem čtvrtým rokem a myslím si, že je dobré se adaptovat také po jazykové stránce. Chtěl bych svou češtinu ještě časem vylepšit," přislíbil obránce, který má v této sezoně ještě jednu motivaci - světový šampionát, který bude hostit Freibergsova rodná Riga.

Zleva Ralfs Freibergs z Brna a Taylor Leiner z Třince.

Václav Šálek, ČTK

„Neupínám své myšlenky ale jen směrem k mistrovství světa, žiju spíš přítomností. A tou je pro mě nyní Třinec. Mým největším přáním je prožít úspěšnou sezonu. Chci odehrát co nejvíc zápasů, mít velké herní vytížení a pomáhat týmu, kde aktuálně působím. Jsem teď v Třinci a jen pokud budu předvádět dobré výkony tady, mohu pomýšlet na reprezentaci. Ale samozřejmě, zahrát si na domácím mistrovství je velký sen," připustil Freibergs, který úvodní dva zápasy v Třinci nosil dres s číslem 38 bez jmenovky.

To se brzy změní, 29letý Freibergs se vrátí k číslu 29, které nosil ve Zlíně. „Přesun z Brna byl velmi rychlý a čekám na svůj dres. Už brzy bych měl mít ten s číslem 29. Stejné číslo jsem na sobě měl během poslední sezony ve Zlíně," říkal klubovému webu po posledním extraligovém utkání proti Vítkovicím třinecký obránce.