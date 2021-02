Byl u všech gólů, chválil především parťáky. Sázíme na týmový výkon, vysvětlil Birner

„Jde o týmové vítězství. Všichni odvedli maximum pro tým a každý se podřídil tomu, abychom uhráli tři body. Jsme v kabině maximálně spokojení," uvedl skromně Birner, jenž se do národního týmu vrací po téměř třech letech.

Se svými kolegy z formace byl u všech gólů Bílých Tygrů, chválil především celý tým. „Jsme soudní. Víme, že letos nemáme na papíře takovou kvalitu jako má Sparta, Třinec nebo Pardubice, které hodně zbrojí... Spíše sázíme na týmový výkon a je jedno, jestli vyhrajeme 2:1 nebo 6:1," připomněl úterní zápas, kdy Liberec vyhrál vysoko na ledě Litvínova. „Samozřejmě tenhle zápas byl příjemný pro psychiku, když víte, že máte deset minut do konce a v podstatě víte, že je rozhodnuto a nemusíte bojovat do poslední sekundy," poznamenal Birner.

Útočníci Liberce Michal Birner (vlevo) a Radan Lenc.

Vlastimil Vacek, Právo

To se proti Hradci Králové nestalo. O triumfu rozhodl až necelé čtyři minuty před koncem svým druhým gólem Bulíř, jenž vítězství 3:1 pečetil. „Hradec měl sice slabší první třetinu, ale pak ukázal svou kvalitu, byli velice nepříjemní. Hrají dost fyzický hokej, mají na to postavený mančaft. Byl to již trochu play off hokej," pověděl Birner.

Jeho lajna zařídila v první třetině povedenými akcemi náskok 2:0. Nejprve Birner v 5. minutě ukázal přehled na ledě, poslal puk Lencovi a ten parádně nahrál napříč kluzištěm Hanouskovi, jenž z úhlu otevřel skóre.

„Byl jsem víceméně za jejich obranou, nevěděli o mně a Lencík mi nahrál. Už jsem se to jen snažil dostat do brány," popsal povedenou kombinaci Tomáš Hanousek. V 15. minutě elitní liberecký útok potrestal chybu hostů ve středním pásmu a akci zakončil Bulíř. Radek Smoleňák sice na konci prostřední části zvýšil, ale vyrovnat už s parťáky nestačil.

Zleva Richard Nedomlel z Hradce Králové a Jakub Rychlovský z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

„Podali jsme obětavý výkon. Od brankáře po posledního hráče v poli," uzavřel kouč Liberce Patrik Augusta.