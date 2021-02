Dostali jsme oba gól, abychom se nehádali, žertuje Růžička. Slavil ale Kváča

Oba mladíci inkasovali až ve třetí třetině, a přitom z podobných situací. V přesilovce nejprve dorážel liberecký Adam Musil, pět minut před koncem základní hrací doby zase nasměroval v početní výhodě odražený kotouč do sítě z pravého kruhu nejlepší šutér Středočechů David Šťastný.

„Dlouho to bylo 0:0, dostali jsme pak oba gól, abychom se nehádali a já pak ještě druhej," připomněl Růžička s úšklebkem rozhodující pokus Jelínka, který Tygrům zajistil výhru 2:1. „Jelen dostal puk na jedničku, trefilo mě to, ale nakonec propadlo bohužel do branky. Máme jenom jeden bodík, ale nevěšíme hlavy," řekl.

Smutnil, na zápas se však vyspal báječně a soka dlouho trápil. V první třetině vyčapal například bekhendový blafák Rosandiče, zákrok večera pak vytáhl v prostřední části. Bulíř pálil zblízka do odkryté klece a Severočeši už pomalu zvedali ruce nad hlavu. „Snažil jsem se co nejrychleji přesunout, se štěstím mě to trefilo," popisoval skromně 23letý gólman. Jeho stejně starý kolega čelil v úvodní periodě pouze dvěma střelám, přesto i on ukázal mistrné umění.

Ve skórování zabránil Zbořilovi a v prodloužení kryl třeba únik Jääskeläinena. „Předvedl neskutečnej zákrok, kterým Liberci daroval dva body," vysekl strážce boleslavské branky pochvalu Kváčovi, jenž kryl celkem 21 ran. Růžička lapil ještě o čtyři více a po loňském martyriu s kolenem, které ho připravilo o skoro celý extraligový ročník, znovu potvrdil formu.

„Klobouček dolů, jak se dokázal připravit na tuhle sezonu," ocenil gólman Tygrů, kteří vyhráli na cizím ledě desátý z posledních jedenácti zápasů a na třetí Boleslav ztrácejí aktuálně bod. „Jsme sousedi v tabulce, která je nahuštěná a každý bodík se počítá," hřeje Kváču. „Těžký a hodně bojovný zápas z obou stran. Liberec měl trochu víc ze hry a byl šťastnější," přitakal Růžička.