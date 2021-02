Dvě nuly? V téhle sezoně jsou pro mě hodně důležité, říká vítkovický gólman Svoboda

„Tyhle výhry pro mě znamenají hodně, protože jsem se v této sezoně hodně trápil. Měl jsem pokaždé problém v tom dalším utkání svůj výkon potvrdit. Proto si těch posledních dvou nul hodně cením," svěřoval se vítkovický gólman.

Svoboda se o místo v brance Vítkovic dělí s Danielem Dolejšem, který po příchodu trenéra Miloše Holaně na začátku prosince loňského roku dostával o trochu více šancí. Po debaklu v Třinci (1:7), kde nahradil Dolejše po druhé třetině a pěti obdržených brankách, už Svoboda v brance zůstal.

Od Sparty dostal doma dva góly (1:2), v dalších dvou zápasech ani jeden. Proti Zlínu dohnal svého parťáka v počtu vychytaných čistých kont v sezoně. „Víme, že tu Mirek byl brán jako jednička, ale řešíme jejich nasazování zápas od zápasu. Jsem rád, že se mu teď daří a věřím, že ve svých výkonech bude pokračovat," řekl Holaň.

Chci být připravený, říká Svoboda

Pomáhá Svobodovi fakt, že si na svou šanci chytat musel počkat a trenéry přesvědčit? „Že by měl hnalo to, abych byl lepší než Danek, to asi ne. On je výborný gólman, dařilo se mu, tak chytal. Snažil jsem pracovat na tréninku co nejlépe, abych byl připravený, až se do branky zase dostanu. Takový je hokej, někdy to jde, jindy ne," popisoval Svoboda, který se aktuálně veze na úspěšné vlně.

„Ze dvou zápasů sedm vstřelených a nula inkasovaných gólů je výborné. Byla to výborná defenzivní práce podpořená gólmanem, těší mě i produktivita. Náš výkon měl vzestupnou tendenci, až mě docela mrzí, že je nyní reprezentační přestávka. Jediné, co nebylo proti Zlínu dobré, byly přesilovky. Hráli jsme jich pět a bylo to statické. Chyběla tam jiskra, rychlejší přihrávka, rozhodnutí," popisoval Holaň.

„Celkové hodnocení ale bude dobré. Hlavně dáváme góly, to je rozdíl velký oproti začátku sezony. Umíme si pomoct tím, že odskočíme na dva tři góly. To je hodně důležité," upozornil brankář Svoboda.

