Tady mi dovolili útočit, z takového hokeje mám radost, těší reprezentanta nový kontrakt ve Vítkovicích

„Jsem strašně rád, že se nám Filipa Pyrochtu podařilo udržet. Je to skvělá práce našeho vedení. O Filipa jsem osobně velice stál, protože je to mladý a perspektivní hráč. Ofenzivně laděný obránce, což mi vyhovuje. Co je ale podstatné, chce pracovat, chce se posouvat, chce se zlepšovat," pochvaluje si prodloužení kontraktu s 24letým rodákem z Třebíče hlavní kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Pyrochta si v této sezoně v dresu Komety připsal v 23 extraligových zápasech tři body za tři asistence, po přesunu do Vítkovic přidal v 15 duelech gól a šest nahrávek.

Filip Pyrochta se dohodl na pokračování svého angažmá ve Vítkovicích i pro sezonu 2021/2022 https://t.co/vRW1NqY0K1 — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) February 12, 2021

Z pokračování ve Vítkovicích má majitel 17 zápasů za reprezentaci, který byl v roce 2018 s národním týmem na MS v Dánsku, ale na soupisku se nakonec nedostal, radost.

„Jsem spokojený, po přestupu z Brna sem se mi hodně ulevilo díky tomu systému, který se ve Vítkovicích hraje. Pan trenér Holaň mi dovolil útočit, takže se v tom i vyžívám, hodně mi to sedí. Z toho hokeje mám radost. Takže jsem rád, že jsem tady dostal šanci a že zde i můžu pokračovat. Doufám, že to Vítkovicím splatím," přeje si Pyrochta, jenž so do extraligy vrátil předloni v létě po roce stráveném v Americe na farmách Nashvillu v Milwaukee v AHL a v Atlantě Gladiators v ECHL.

Ještě před svým odchodem do zámoří působil v Liberci, s kterým v roce 2017 získal v extralize stříbro. Účastnil se i dvou světových šampionátů osmnáctek, v roce 2014 se v této kategorii stal vicemistrem světa.

Filip Pyrochta ještě v dresu brněnské Komety.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem rád, že u nás zůstane, protože prostor pro posun dostane, třeba už jen tím, že může spolupracovat s tak kvalitním a zkušeným bekem, jako je Roman Polák. S obrannou dvojicí Polák – Pyrochta počítám do nové sezony, takže věřím, že to bude fungovat a že se Filipovi jeho rozhodnutí zůstat u nás zúročí," dodal Holaň.