Růžovi jsem gól ukradl. Jsem zvědavý, zda mi ho dají zpátky, culil se třinecký Hrehorčák

„Trochu jsem mu ten gól ukradl. Puku jsem se před tím, než prošel za čáru, dotkl," popisoval slovenský útočník Hrehorčák situaci, kdy Růžička nadvakrát dostal puk přes domácího brankáře Svobodu. „Měl by to být můj gól, jsem zvědavý, jestli mi ho dají zpátky," smál se 21letý slovenský útočník, který proti Vítkovicím zastoupil v prvním útoku reprezentanta Matěje Stránského.

„Je super si zahrát vedle Martina Růžičky a Petra Vrány. Jsou to skvělí hráči a opravdu jim stačí jen pomoct. Je vedle nich na jednu stranu lehké hrát, na druhou stranu je to zase těžší v tom, že jako mladý musím makat po rozích. Nehrál jsem s nimi poprvé, ale konečně jsem přispěl i bodově," radoval se Hrehorčák.

Vše podstatné se ve čtvrtém derby sezony mezi Vítkovicemi a Třincem odehrálo v první polovině utkání. Třinec si na začátku první třetiny vypracoval za tři a půl minuty dvoubrankového vedení, Vítkovice ale ještě do první přestávky utkání otočily. I úvod druhé třetiny ovšem patřil hostům. K dalšímu obratu stačily Ocelářům už jen necelé tři minuty.

Brankář Vítkovic Miroslav Svoboda loví puk z branky. Vlevo se hráči Třince radují z gólu.

Petr Sznapka, ČTK

„Měli jsme skvělý začátek, byli jsme po porážce na Spartě hodně natěšení. Navíc teď byla trochu pauza a na to nějak v této sezoně nejsme zvyklí. Škoda toho zvratu. Vítkovičtí po nás strašně šli a měli jsme s tím obrovské problémy. Pomohlo nám, že skončila třetina, od druhé už jsme hráli lépe, znovu jsme dali góly a dostali hru pod kontrolu," líčil Hrehorčák.

Stránský se Špačkem dostali volno

Po gólu Martina Růžičky na 4:3 pro hosty ve 23. minutě už se skóre nepohnulo, přestože domácí mohli srovnat z trestného střílení. Zkušenému Irglovi ale nájezd nevyšel. „Prohráli jsme si to v nástupech do prvních dvou třetin, kdy jsme dostali pokaždé dva góly. Poprvé jsme to dokázali otočit, ale nevážili jsme si toho obratu dostatečně," poukázal trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Ale odehráli jsme dobrý zápas, mohli jsme to i podruhé překlopit, ale nevyužili jsme trestné střílení ani další přesilovky. Máme před sebou náročný program, takže se v tom asi nemá smysl nějak hrabat," doplnil Holaň.

Hokejisté Vítkovic se radují z třetí branky.

Petr Sznapka, ČTK

Na obou stranách se objevil jeden hráč, který ještě v neděli reprezentoval Česko na Švédských hokejových hrách. Vítkovický Dominik Lakatoš vstřelil v přesilovce třetí gól Vítkovic. „Komunikovali jme s ním okamžitě po příletu do Prahy. Řekl, že je připravený. Dostal volno až do pondělního odpoledne a přijel až na zápas. Chtěl si trochu spravit chuť a myslím, že se mu to podařilo," přiblížil Holaň.

Na třinecké straně z trojice reprezentantů do utkání zasáhl jen obránce David Musil. Nejlepší extraligový střelec Matěj Stránský dostal stejně jako Michael Špaček od trenéra Václava Varadi volno. „Unavení byli všichni tři, ráno nebyl ani jeden z nich na tréninku. Určitě by nám Matěj i Michael pomohli, ale máme před sebou sedm utkání ve dvou týdnech a ten risk, že bychom o ně přišli, nemůžeme podstoupit. U Davida rozhodlo to, že hrál jen dvě utkání," vysvětloval Varaďa.