Zaspali začátek. Asi jsme byli ještě v autobuse, kroutil hlavou litvínovský Zdráhal

Než se hokejisté Litvínova stačili v duelu 45. kola extraligy z Olomoucí v tamní „plechárně" rozkoukat, prohrávali ve druhé minutě 2:0. Vzápětí sice snížili, ale pak rychle znovu inkasovali třetí gól. Do zápasu se pak vrátili ještě jednou, když snížili na 4:3, ale i přes velký tlak v závěrečném dějství, to na zisk bodů nestačilo.

„Start do zápasu nám nevyšel. Začátek jsme prostě zaspali. Asi jsme ještě byli v autobuse. Bohužel, stálo nás to zápas. Škoda, byl pro nás hodně důležitý. Nedá se však nic dělat. Jedeme dál. Budeme bojovat," uvedl litvínovský útočník Patrik Zdráhal.

Šanci na zvrat, přes zpackaný úvod, ale podle něj Severočeši měli. „Nepodali jsme špatný výkon. Dokázali jsme se vrátit do zápasu, dvě třetiny jsme měli více ze hry, vytvořili jsme si soustu šancí, ale neproměnili je," litoval.

Největší tlak jeho tým měl v závěrečném dějství, ale nadějných střeleckých příležitostí už si Litvínov vytvořil pramálo. „Domácí začali více bránit. Proto jsme byli častěji na puku. Měli jsme i nějaké střely, ale ty oni všechny zblokovali," věděl odchovanec Vítkovic.

Jeden gól hostům sudí po konzultaci s videorozhodčím neuznali. Litvínovští ho podle nich docílili rukou. „Já byl sice na ledě, ale za Martinem Hanzlem, takže jsem toho moc neviděl. Nevím, co se tam stalo. Nemohu to posoudit," uvedl Zdráhal.

Svoji trefu, kterou ve 39. minutě snižoval na 4:3, popsal přesně. „Ríša Jarůšek perfektně objel obránce, přihrál před bránu a já už měl lehkou úlohu. Naštěstí to tam spadlo. Poprvé jsem trefil tyč a z dorážky už jsem dal gól. To už by bylo moc, kdybych to nedal," přiznal.

„Naše výkony mají vzestupnou tendenci. Postupně jdeme nahoru. Naše hra nevypadá špatně. Jen si musíme pohlídat některé věci, ať už to jsou úvody utkání nebo individuální chyby v obranném pásmu. Toho, když se vyvarujeme, budeme úspěšnější," dodal na závěr pětadvacetiletý hráč.