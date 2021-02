Po Godlovi se Zdráhalem se Litvínov domluvil na prodloužení smlouvy s dalším hráčem

Ostravský rodák se před aktuálním ročníkem vrátil po pěti letech ze zámoří, kde působil převážně v univerzitní NCAA. Na zkoušce ve Vítkovicích sice neuspěl, sáhl po něm ale Litvínov, v němž se tak dočkal extraligového debutu.

„Jsem rád, že můžu pokračovat v Litvínově. Angažmá na další sezonu mě zase může posunout dále. Všechny zápasy, které jsem v litvínovském dresu odehrál, mi daly cenné zkušenosti. Je toho ještě hodně přede mnou, ale chci se jako hráč nadále zlepšovat a pomáhat tak našemu týmu," prohlásil pro oficiální stránky klubu Demel, jenž ve 42 zápasech nejvyšší soutěže zaznamenal osm asistencí.

Litvínov uplatnil opci na obránce Patrika Demela. Vedení klubu si tak po podpisech brankáře Denise Godly s útočníkem Patrikem Zdráhalem pojistilo dalšího hráče střední generace do nové sezóny Tipsport extraligy. Více ➡️ https://t.co/HX6rZRr0VP pic.twitter.com/HpjXzGeaaM — HC VERVA Litvínov (@hcverva) February 18, 2021

„Patrika jsme brali z Vítkovic, kde byl na zkoušce. Předtím působil několik let v Americe. Měli jsme na něj reference ze zámoří, že je to hráč, který by měl pasovat do našeho systému. Má dobrý pohyb a dobré čtení hry. Je pracovitý a myslím si, že velmi dobře zapadl do našeho mužstva," říká hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.