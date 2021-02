Oceláři vybrali Liberec, slaví i Sparta. Kometě stačil jediný gól, Dynamo padlo

Duel dvou nejhorších týmů extraligy mezi Zlínem a Budějovicemi začali lépe hosté, které poslal v 18. minutě z přesilové hry do vedení Doležal. Ještě hůře bylo Beranům v 30. minutě, kdy se o druhou branku Motoru postaral Beránek. Domácí stihli díky brankám Šlahaře a Fořta náskok Jihočechů smazat, ti si však konečný úder schovali do poslední minuty, když 36 sekund před koncem normální hrací doby rozhodl o jejich výhře z přesilové hry Voženílek.

Zleva Jan Dufek ze Zlína a Karel Plášil z Českých Budějovic.

Dalibor Glück, ČTK

Lídr kraloval v Liberci

Úvod utkání vedoucího Třince s domácím Libercem se nesl ve znamení Ocelářů, kteří po brankách Stránského a Martina Růžičky vyhráli úvodní dvacetiminutovku 2:0. Svěřenci Václava Varaďi i nadále udávali tón utkání, ve druhé třetině přidal třetí branku z přesilovky Vrána a hosté vedli již 3:0. Definitivní jistotu dal Třinci Kurovský, který v 56. minutě zvýšil na konečných 4:0.

Zleva Miloš Roman z Třince a brankář Liberce Petr Kváča.

Radek Petrášek, ČTK

Sparta zvládla bitvu s Hradcem

Sparta měla v Hradci raketový vstup do utkání. Do vedení poslal Pražany už po 77 sekundách hry z přesilové hry Řepík. To však bylo na dlouhou dobu všechno. Mountfieldu se povedlo vyrovnat v 44. minutě zápasu díky Smoleňákovi, ani to však nakonec Růžičkovým svěřencům na body nestačilo. Rozhodující trefu si z přesilové hry připsal v 52. minutě Horák a vrátil tak hostům vedení. Definitivní jistotu dal favoritovi v oslabení Polášek a znovu Řepík, kteří uzavřeli skóre na konečných 4:1.

Hokejisté Sparty (zleva) Roman Horák, David Tomášek, Jan Košťálek a Vladimír Sobotka oslavují gól.

Vlastimil Vacek, Právo

Vítkovice rozhodly v první třetině

V jasné režii domácích se nesla úvodní třetina utkání mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary. Po brankách Krenželoka, Hrušky a Svačiny vedli Slezané po první dvacetiminutovce přesvědčivě 3:0. Energie se do hry částečně vrátila díky brance Černocha ve vlastním oslabení, tříbrankový náskok však Vítkovicím vrátil Lakatoš a skóre po dvou třetinách tak bylo 4:1. Ani v závěrečné části se Vary na větší odpor nezmohly. Domácí Krenželok a znovu Černoch již jen uzavřeli skóre na konečných 5:2. pro Vítkovice.

Hokejisté Vítkovic po skončení zápasu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jedna branka Kometě stačila

Jediná branka rozhodla duel mezi Plzní a Kometou Brno. Postaral se o ni v 35. minutě utkání z přesilové hry Zámorský a rozhodl tak o výhře Moravanů 1:0. Čisté konto si připsal Lukáš Klimeš. Západočeši tak prohráli již čtvrtý zápas v řadě, Brno si po divokém vítězství nad Zlínem (9:3) připisuje druhý tříbodový zisk v řadě.

Hokejisté Komety Brno uspěli na ledě Plzně.

Profimedia.cz

Litvínov veze body z Pardubic

Favorizované Pardubice se proti Litvínovu dlouho nemohli prosadit, jako první naopak udeřili hosté, když se v 13. minutě v přesilové hře trefil Hanzl. Perníkáři se ke slovu dostali až v 26. minutě. I oni využili výhody jednoho muže na ledě a Blümel poprvé a naposledy překonal hostujícího Godlu. Ani to však Pardubickým nakonec na body nestačilo. Rozhodující úder si přichystal Látal, který ve vlastním oslabení vrátil hostům vedení. Při power play domácích pak uzavřel skóre střelou do prázdné branky Hanzl.

Lukáš Stehlík z Litvínova a Michal Pochobradský z Pardubic.

Josef Vostárek, ČTK

Boleslav srazila Hanáky ve třetí třetině

Roli favorita začali hosté z Mladé Boleslavi plnit v 5. minutě, kdy olomouckého Konráda překonal Strnad. Tím však produktivita Bruslařského klubu na dlouho skončila. Ke slovu se ve druhé minutě dostali domácí, v 32. minutě srovnal účty Kolouch. Na další branku si Středočeši museli počkat do první minuty závěrečné části, když jim vedení z přesilové hry vrátil Flynn. Definitivní jistotu dal Boleslavi finský útočník Jaaskelainen, na konečných 4:1 pak uzavřel Cienciala.

Zleva Maris Bičevskis z Mladé Boleslavi a Jan Káňa z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK