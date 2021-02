Hruškův útok si smlsnul na Varech. Sedí nám to a více si dovolíme, libuje si dvougólový Krenželok

„Děláme body, sedí nám to. Více si dovolíme a hrajeme konečně i hokej, každý si nějakou tu šanci vytvoří. Dominik udělal nějaké body, to je dobře, je mladý, potřebuje to. I mě tam něco spadlo," liboval si Krenželok, který se do prvního útoku Vítkovic posunul po debaklu 1:7 v Třinci a v dalších sedmi zápasech si připsal sedm bodů za pět gólů a dvě přihrávky.

Proti Karlovým Varům otevřel i uzavřel střelecký účet Vítkovic. „V první třetině jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Ve druhé to bylo ale najednou takové kostrbaté a vyústilo to v inkasovaný gól v naší přesilovce," poukázal Krenželok na moment, kdy domácím ujel Jiří Černoch a na necelé dvě minuty lehce zvedl karlovarské sebevědomí. „Věděli jsme, že číhají na přihrávky, přesto jsme chybovali. Naštěstí vzápětí Dominik (Lakatoš) taky ujel a uklidnil nás," popsal Krenželok.

„Ten čtvrtý gól nás zase poslal dolů," přiznal střelec obou gólů hostujícího týmu Černoch. „Nicméně rozhodující byla naše mizerná první třetina. Když prohráváte 0:3 s týmem, který je v pohodě, těžko se to dohání," upozornil Černoch.

Do začátku play off zbývá šest zápasů a možnost, že se aktuálně desáté Vítkovice a osmé Karlovy Vary znovu potkají, není malá. „Studijního materiálu pro tuto možnost si odvážíme dost. Hlavně z první třetiny," nastínil trenér Varů Tomáš Mariška. „Uvidíme, jak to dopadne. Ještě je šest zápasů, se kterých se budeme se snažit vydolovat co nejvíce bodů. A jaký soupeř přijde, přes toho se se budeme snažit přejít dál," dodal Mariška.

„Pořád na nás můžou vyjít skoro všichni, co jsou nad námi. Takže je předčasné přemýšlet o tom, kdo by byl lepší. Snad jen Pardubice raději ne," smál se brankář Miroslav Svoboda. „Ta možnost, že narazíme v předkole na Karlovy Vary tu je a je dobře, že jsme si proti nim ukázali, že doma umíme zabrat a že se odsud budou soupeřům výhry těžko odvážet," přidal se Dominik Lakatoš.