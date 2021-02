Stým gólem ke stému bodu! Je to pěkné, pochvaloval si třinecký kapitán Vrána

„Je pěkné dát sto gólů, ale hlavně jsem hrozně rád, že jsme v Liberci vyhráli a pokračujeme vítězně," poznamenal Vrána, jenž na jubilejní zásah čekal jedenáct utkání. „Až do minulého zápasu jsem o této metě nevěděl. Jsem za to samozřejmě rád, ale vždy je to i o nějaké spolupráci s ostatními spoluhráči v lajně," podotkl.

Právě elitní formace Ocelářů Stránský-Vrána-Růžička se podělila o první tři zásahy proti Bílým Tygrům. Každý vstřelil po jednom. „Nebylo to však úplně jednoduché utkání, ale byli jsme produktivnější, naše šance jsme využili. A odehráli jsme to dobře dozadu a výborně nám zachytal gólman," vyzdvihl Vrána další součást vítězné třinecké skládačky, stoprocentního gólmana Jakuba Štěpánka.

„První tři góly byly zbytečné. Nepohlídali jsme si celkem jednoduché situace a za stavu 3:0 si to Třinec už zkušeně pohlídal, a v klidu si došel pro vítězství," litoval liberecký obránce Ronald Knot.

Dostali jsme se do pohody, říká Vrána

Oceláři po čtvrté výhře v řadě jako první v této sezoně dostali v tabulce na trojciferný počet bodů. „Jsme za to rádi. Začátek sezony jsme měli dobrý, pak jsme však měli útlum. Znovu jsme se ale dostali do herní pohody a věřím, že v tom budeme pokračovat. Ještě není konec sezony a před sebou máme hodně práce," doplnil Vrána.

Se svými parťáky atakuje nejlepší sezonu Třince v základní části. Před šesti lety uhráli 107 bodů. Na překonání klubového rekordu jim zbývá ještě šest duelů a jestliže budou předvádět stejné kvalitní výkony jako na severu Čech, nové maximum jim neuteče. „Pokud se to podaří, bude to samozřejmě pěkné, ale řekl bych, že na to nikdo nemyslí," přiznal Vrána.

Zleva Miloš Roman z Třince a brankář Liberce Petr Kváča.

Radek Petrášek, ČTK

Jak velkou motivací pro lídra soutěže představuje zisk Prezidentského poháru? „Sto bodů je skvělých, ale hlavně se koukáme na sebe, na výkon našeho mužstva. Uvidíme, jak to na konci základní části dopadne," pověděl třinecký asistent Marek Zadina. Zatím hájí před druhou Spartou jednobodový náskok.

Na poslední představení v Liberci se trenérskému štábu Ocelářů muselo koukat příjemně. „Odehráli jsme velmi dobře první třetinu, z naší strany byla velmi dobrá. Odskočili jsme do dvougólového náskoku a navázali jsme na zápas v Pardubicích (výhra 6:2). Ve druhé třetině jsme sice trochu vypadli z tempa, ale bylo super, že jsme dali gól z přesilovky. V obranném pásmu jsme pak udělali pár chybiček, které by se nám stávat neměly. A ve třetí třetině jsme hráli velmi dobře a soupeře do příliš šancí nepouštěli. Odehráli jsme jako tým velmi dobrý zápas. Kluci dobře pracovali dopředu i dozadu. A samozřejmě musím vyzdvihnout výkon našeho gólmana," připomenul Zadina stoprocentního Jakuba Štěpánka.