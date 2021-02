Snažím se to klukům nekazit, smál se proti Varům tříbodový Lakatoš

„Celé utkání jsme, možná až na pár střídání odváděli práci, jakou jsme měli a chtěli. Za výhrou jsme šli celý zápas a podařilo se nám dát i pár gólů," hodnotil třetí výhru v řadě Lakatoš.

Vítkovičtí znovu zvládli skvěle především úvodní třetinu, kterou vyhráli po gólech Lukáše Krenželoka, Jana Hrušky a proměněného trestného střílení Vladimíra Svačiny 3:0. „Základ k vítězství jsme položili jednoznačně v této části utkání. Byli jsme jasně lepší, silní na puku, dobře hráli z obrany," pochválil svěřence trenér Vítkovic Miloš Holaň. Hodnocení druhé dvacetiminutovky už tak veselé ale nebylo. „Opustili jsme naši hru a několikrát nás tam podržel brankář Miroslav Svoboda," poukázal Holaň.

Do konce základní části schází Ostravanům odehrát šest utkání. První v úterý doma proti Mladé Boleslavi (od 16.30 hodin). A Dominik Lakatoš věří, že i proti třetímu týmu tabulky dokáží Vítkovičtí podat podobně kvalitní výkon.

„Základem je plnit to, co po nás trenéři chtějí. Když to dělám, je to ve hře vidět. Předkolo play off se blíží, už není čas na chyby. Musíme se připravovat na play off. Máme dobře nakročeno k tomu, abychom byli dobře naladěni. Musíme věřit tomu, co děláme, to je základ úspěchu," líčil 23letý útočník, který ke gólu přidal proti Karlovým Varům i dvě asistence.

Podobně se dařilo i jeho spoluhráčům v první formaci. Jan Hruška zaznamenal totožný bodový zápis, Lukáš Krenželok vstřelil dva góly. „Mám vedle sebe dva obrovsky zkušené hráče, se kterými je parádní spolupráce. Snažím se jim to nekazit. Celou sezonu hrajeme s klukama výborně. Dneska nám to tam napadalo, co je jedině dobře, musíme být na play off všichni v co nejlepší formě," upozornil Lakatoš.