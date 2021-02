Pardubický Kosticyn se odvolal proti trestu za faul na Musila. Uspěl u disciplinárky?

Šestatřicetiletý účastník devíti mistrovství světa a majitel téměř 400 startů v NHL fauloval Musila v pátečním utkání extraligy poté, co třinecký reprezentační zadák přejel útočnou modrou čáru. Od rozhodčích Hejduka s Kikou obdržel trest na dvě plus deset minut za zásah do oblasti hlavy a krku.

Následoval dodatečný trest od předsedy disciplinárky Ujčíka, se kterým ale Pardubice nesouhlasily, a tak Kosticyn podal proti rozhodnutí odpor.

Jenže s odvoláním neuspěl, disciplinární komise extraligy ve složení Viktor Ujčík, Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka původní verdikt potvrdila.

„Zákrok byl veden nikoli čelně, ale ze strany, zcela mimo zorný úhel protihráče a bez jakékoli snahy hrát kotouč. Vzhledem k provedení zákroku, který byl veden vědomě, s velkou intenzitou a nebezpečným způsobem, se neztotožnila s hráčovým názorem, že čistě atakoval protihráče," uvedla disciplinární komise po přezkoumání zákroku.

„Další argumenty (skutečnost, že zákrok byl veden na protihráče v držení kotouče, nedošlo při něm k zásahu hlavy nebo krku a protihráč neutrpěl v důsledku zásahu zranění) byly již zohledněny v kvalifikaci přestupku a původním rozhodnutí," vysvětlila disciplinárka, proč zůstává v platnosti stopka na dva soutěžní duely a pokuta ve výši deseti procent měsíčního platu.

Kosticyn, jehož Pardubice získaly před měsícem z ruského Nižněkamsku, se provinil ve svém třetím zápase po odpykání trestu za faul na olomouckého obránce Adama Rutara. Tehdy měl původně přijít o sedm utkání, ale disciplinární komise trest po odvolání na základě nových záběrů snížila.

Po faulu na Musila Kosticyn nemohl hrát v nedělním kole proti Litvínovu, a přijde i o úterní duel v Hradci Králové. Do hry se zkušený útočník, který zatím v sedmi zápasech za Dynamo posbíral gól a pět asistencí, může vrátit v pátek na ledě Mladé Boleslavi.