Střela mi nesedla, naštěstí to tam ale spadlo mezi betonem a lapačkou, přiznal litvínovský Lukeš

Stejně jako minulý týden to byla na Hané zase velká bitva. Jak těžké to pro vás bylo?

Domácí hráli výborně, zavírali střední pásmo, nahazovali puky dopředu. My jsme ale byli šťastnější. Proměnili jsme dvě přesilovky a oni jen jednu. To nám vyhrálo zápas.

Rozhodující gól jste vstřelil vy. Jak jste klíčovou situaci viděl?

Tomáš Pospíšil křížem přihrával na Viktora Hübla, ten mi to dal z první, a já byl sám před bránou. Šel jsem gólmanovi do protisměru s úmyslem, že mu to dám nahoru. Nevyšlo mi to sice, naštěstí to tam však spadlo mezi betonem a lapačkou.

V letošní sezóně strašně často vyhráváte, či prohráváte o jeden gól, případně po prodlouženích či nájezdech. Taková dramata jako to dnešní jsou asi pro vás už běžná?

Jo. Tentokrát jsme však docela hráli a nedotahovali jako minule. My vůbec skoro pořád doháníme skóre. Až teď, poslední dva zápasy, jsme se dostali do vedení jako první a dotáhli je i do vítězného konce. Doufám, že nám to nějakou dobu vydrží.

Základní část spěje ke konci. Myslíte už na play-off?

Samozřejmě. Chceme začít vyhrávat a dobře se na vyřazovací boje připravit. Každý to má v hlavě. Je proto dobře, že jsme teď vyhráli.

Pořád se ještě můžete vyhoupnout v tabulce o nějaké místo výš...

Je to tak. Rádi bychom se posunuli. Po zápase jsem ale viděl, že vyhrálo Brno, uspěli i Vítkovice, takže to bude do konce obrovský boj.