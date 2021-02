Kometa vylepšuje defenzívu. Je to pro nás dobré znamení před blížícím se play off, tvrdí Zachrla

V přímém souboji sesadili Karlovy Vary z osmé příčky, která bude po skončení základní části extraligy zaručovat vstup do předkola play off domácím dvojzápasem. Brněnští hokejisté zdolali Energii 3:1 a připsali si tak už třetí výhru v řadě.

„Začínat play off ve své hale by bylo určitě z hlediska cestování lepší. To, že do hlediště teď nesmějí diváci, však jinak výhodu domácího prostředí dost smazává," přemítá brněnský asistent Jan Zachrla. Duel s Vary byl podle něj hodně náročný. „S výjimkou druhé třetiny, v níž jsme byli trochu pasivní, jsme ale podali velmi solidní výkon. Dali jsme gól ve hře pět na pět a poté i z přesilovky a v závěru jsme se ubránili tlaku soupeře. Jsme za tři body moc rádi," tvrdí.

Těší ho zlepšující se hra Komety v defenzívě. V posledních dvou extraligových utkáních inkasovala pouze jediný gól, na čemž má značnou zásluhu spolehlivě chytající Lukáš Klimeš. „Těší nás, že se po zranění dostal do formy. Máme radost, že teď málo inkasujeme. Je to dobré znamení před blížícím se play off, v němž obvykle obrany dominují," kvituje Zachrla s povděkem.

Gólman Lukáš Klimeš, který udržel v neděli čisté konto v Plzni a v duelu s Karlovými Vary propustil do sítě jedinou střelu, chválí parťáky v poli. „Máme teď ustálenou sestavu a naše defenzivní činnost jde nahoru. Já jsem moc rád, že se mně oba zápasy povedly. Snažím se chytat co nejlíp a nespekuluju, co bude za pár týdnů," usmívá se Klimeš na dotaz, zda si před vyřazovacími boji neříká o post brankářské jedničky, jíž byl v této sezoně dosud Karel Vejmelka.

Zleva Martin Zaťovič z Brna, brankář Karlových Varů Filip Novotný a Michal Plutnar z Karlových Varů.

Václav Šálek, ČTK

Karlovarského asistenta Tomáše Marišku mrzí, že si jeho tým neodvezl z Brna aspoň bod. „Bylo to kvalitní a vyrovnané střetnutí. V náš neprospěch se zřejmě zlomilo v době, kdy jsme ve druhé třetině vyrovnali na 1:1, ale pak jsme z dalších šancí nepřidali druhou branku. Vstřelila ji naopak v přesilovce Kometa. Její první lajna je umí. Doplatili jsme na nízkou produktivitu, ale jinak kluci utkání dobře odpracovali," chválí navzdory prohře svoje hráče.

Útočník Energie Tomáš Vondráček, který v minulosti oblékal brněnský dres, se netají, že by bral Kometu jako soupeře v předkole play off. „Rozhodně bych se tomu nebránil. Byly by to určitě velice zajímavé zápasy. Kdybychom si pohlídali první Holíkovu formaci, mohli bychom být i úspěšní. Teď v Brně se nám to ovšem nepovedlo, což rozhodlo o naší porážce," má jasno Vondráček.