Oceláři náskok na Spartu nenavýšili, Olomouc slaví jistotu předkola play off

Hokejisté Plzně vyhráli v pátečním utkání 48. kola Tipsport extraligy nad Vítkovicemi 3:1 a uťali jejich čtyřzápasovou vítěznou sérii. Nováček z Českých Budějovic prohrál s Olomoucí 1:2 a Hanáci mají jistý postup do předkola play off. Ve šlágru kola Hradec Králové zvítězil nad vedoucím Třincem 3:2, Oceláři tak mají dál čtyřbodový náskok na druhou Spartu. Mladá Boleslav zvítězila bez problémů nad Pardubicemi 5:2, Karlovy Vary zdolaly Zlín 5:4 v prodloužení. Kometa si v posledním duelu pátečního programu doma poradila s Libercem 4:1.

Vítkovice přijely do Plzně se čtyřmi výhrami v řadě, kdy neztratily ani bod. Jenže na ledě Indiánů nabrali hosté už v první třetině dvoubrankové manko a stejný rozdíl ve skóre byl i po závěrečné siréně. Západočeši tak úspěšně navázali na středeční vítězství nad Libercem 4:3 po nájezdech.

Třinec sice naplno bodoval pětkrát za sebou, ale v Hradci Králové parádní sérii ukončil a nenavýšil náskok na druhou Spartu. Oceláři prohráli 2:3, ale dál mají v čele tabulky náskok čtyř bodů a jsou nejblíže k zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části.

O vítězství Mountfieldu rozhodl ve 44. minutě útočník Vladimír Růžička. Východočeši porazili Oceláře poprvé po pěti prohrách ve vzájemných soubojích.

Poslední České Budějovice doma už osm zápasů v řadě nebodovaly. Nezměnilo se to ani proti Olomouci, které Motor podlehl 1:2. Hanáci si čtyři kola před koncem základní části zajistili postup do předkola play off. Utkání rozhodl v 50. minutě v přesilové hře Tomáš Dujsík.

Mladá Boleslav porazila Pardubice 5:2 a připravila tak Dynamu čtvrtou porážku v řadě. Středočeši bodovali ve dvanáctém vzájemném souboji s Pardubicemi za sebou a i nadále jsou v tabulce třetí.

Energie asi nemá v extralize oblíbenějšího soupeře než je Zlín a znovu se to potvrdilo. Do Karlových Varů navíc hosté přijeli s vizitkou celku, který prohrál devět z posledních deseti zápasů. Berani tentokrát dovedli duel alespoň do prodloužení, jenže tam už po čtyřiceti sekundách rozhodl zápas Černoch. Karlovy Vary tak vyhrály ve vzájemných zápasech už osmkrát za sebou.

Kometa spustila na domácím ledě v duelu s Libercem kanonádu a už v první třetině si vybudovala tříbrankový náskok. Tygři, kteří v této sezoně venku řádí - na kluzištích soupeřů bodovali čtrnáctkrát za sebou - začali tušit, že jejich báječná bilance dostane drobný kaz. Kometa nakonec vyhrála bez potíží 4:1, Liberec v Brně prohrál už čtyřikrát v řadě.