Šťastný nachytal Rusa. Střelu asi nečekal, líčí šutér klíčový moment

Nejlepší šutér Bruslařů za stavu 3:2 vyslal švihem střelu od modré, kterou Barulina nachytal. „Viděl jsem, že jedu do dvou obránců, udělal kličku do středu a jeden z nich na mě vystoupil. Pod jeho nohama jsem vystřelil, což gólman asi nečekal," komentoval klíčový okamžik duelu. Domácí borce přitom hodně uklidnil.

„Jak je to jenom o gól, člověk nikdy neví. Může padnout blbej gól... Odehráli jsme zápas týmově a tak, jak jsme chtěli. Do poslední chvíle to ale bylo vyrovnaný," přiznal Šťastný, jenž si v utkání připsal také asistenci. Sedmadvacetiletý křídelník ukončil třízápasový gólový půst a v kabině si po výhře 5:2 s parťáky zakřičel radostí. Boleslavští po bezbrankové první třetině otevřeli skóre. A snadno. Z takřka nulového úhlu nahodil kotouč na Barulina Francouz Claireaux a ruský světový šampion z roku 2012, jenž neměl svůj den, si ho srazil do sítě.

„Nepohlídal si to. Upřímně jsem ho předtím neviděl chytat, takže nevím, jakou má formu. Asi mu to dneska nevyšlo a nám to pomohlo," tvrdil Šťastný. Ostřílený Rus poté máchl do prázdna při pokusu Ševce od modré, na zápas ovšem nebude mít nejlepší vzpomínky ani domácí gólman Růžička. Pouhou sekundu před koncem druhé části ho zaskočil švihem od modré Kousal, který Pardubicím dal naději na obrat.

„Celá situace ale byla od nás zahraná blbě. Měli jsme asi 25 vteřin před koncem buly v útočném pásmu. Gól by už v tu chvíli neměl padnout, ale nás to naštěstí nepoložilo," oddechl si Šťastný po důležité výhře, díky níž si Bruslaři čtyři kola před koncem základní části upevnili pozici v první čtyřce. Pátý Liberec za nimi aktuálně zaostává o tři body. „Celou sezonu se držíme na prvních čtyřech místech, byla by hrozná škoda, kdybychom to nezvládli. V hlavách to máme a chceme čtyřku udělat," ujišťuje tahoun Boleslavi.