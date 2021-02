Neváhal jsem se střelou, jak mám ve zvyku, smál se Strapáč

Jak jste viděl rozhodující situaci?

Karlovy Vary zrovna střídaly. Neměl jsem sice rychlost, ale byl jsem v pozici, že šlo vystřelit, takže jsem neváhal, jak mám ve zvyku. A trefil jsem to dobře.

Takový obrat se vám dlouho nepodařil?

Zápas se pro nás nevyvíjel ideálně. Začali jsme víceméně s handicapem, když jsme hned při prvním střídání inkasovali. Úplně špatné to však z naší strany nebylo. Jen jsme se dlouho nemohli střelecky prosadit. Potřebovali jsme dát gól, místo toho jsme ale dostali další, a když jsme se dotáhli na rozdíl jednoho, zase nám v přesilovce odskočili. My jsme si naopak v početních výhodách nepomohli, byť nějaké šance tam byly. Jsem ale rád, že jsme ukázali charakter, že hrajeme až do konce a konečně se nám povedlo zvládnout dobře třetí třetinu, nezabalit to, dotáhnout to do prodloužení a tam to ještě přetavit ve vítězství.

Šli jste do prodloužení v takové euforii, že jste ve výhru i věřili?

Já osobně ano. Cítil jsem, že jsou trochu dole, ač vím, že na prodloužení mají kvalitní, rychlé, hbité hráče. Poznamenalo je to však a my ten druhý bod urvali.

Brankář Olomouce Jan Lukáš.

Luděk Peřina, ČTK

Přesilovky, jak jste říkal, se vám nedařily, ale ve hře šest na pět jste dvakrát udeřili. Čím to?

Těžko říct. Nevím, jestli jsme už neřešili, jak to sehrajeme, ale prostě jsme všechno tlačili do brány, měli jsme odražené puky a vyšlo to.

Je tato výhra dobrou injekcí do závěrečných tří zápasů základní části extraligy a pak do předkola play off?

Vždycky se hraje lépe, když se vyhrává, jste na nějaké vítězné vlně a je jedno, kolik zápasů je do konce. Chceme každé utkání vyhrát. Nevím, zda je ještě šance někoho přeskočit, ale na to se nekoukáme, hrajeme pokaždé až do konce, a to je před vyřazovacími boji důležité.

Petr Kolouch z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Jisté už je, že skončíte dvanáctí. Sledujete, na koho byste mohli narazit?

Jsou tam myslím tři možnosti. Je mi to však celkem jedno. Všichni soupeři budou kvalitní. Víme, že umíme porazit každého. Nevybíráme si, a kdo na nás vyjde, tak tomu se postavíme a budeme chtít udělat co nejlepší výsledek.