Litvínov šlape a Országh si mne ruce: Jsme daleko odolnější, nesložíme se

Žlutočerná armáda vyhrála už čtvrtý duel v řadě, což se jí nepovedlo za celou základní část. „Extraliga je hrozně vyrovnaná. I když jsme prohrávali, nehráli jsme špatně. Je to trochu zkreslené. Poslední měsíc se ale snažíme o play off hokej, abychom byli důslední v obraně a soubojích. Oproti začátku jsme se v tom výrazně zlepšili," hřeje třiačtyřicetiletého Slováka.

Když v létě přebíral v Litvínově trenérské žezlo, vytýčil si jasný úkol. Zlepšit výkony z posledních let a vrátit tradiční klub do vyřazovacích bojů. Start do angažmá si představoval veselejší. Tým se kvůli covidu dvakrát uchýlil do karantény, z úvodních sedmi zápasů jich šest prohrál a v dalším průběhu brzy padal z vítězné vlny. Teď se ovšem karta obrací.

„Jsme daleko odolnější, fyzicky i psychicky. Hráli jsme třeba dobře, jenže pak přišla pasáž, kdy jsme dostali dva góly a mužstvo se rozsypalo. Když teď prohráváme o jednu dvě branky, nesložíme se jako na začátku sezony," těší Országha. Důkazem je nedělní partie s Bruslaři, v němž Verva dvakrát doháněla ztrátu, poté ale rozpoutala střelecký uragán, který soka smetl. „V první třetině jsme chtěli hrát profesorsky, nahrávat do prázdné. Chyběl nám drajv, agresivita. Pak nám to tam ale napadlo," oddechl si šéf střídačky Litvínova, jemuž se začínají vyplácet letní akvizice ze zahraničí.

Pavel Kousal z Mladé Boleslavi se snaží překonat brankáře Litvínova Denise Godlu.

Ondřej Hájek, ČTK

Kanadský obránce Irving nasázel sedm gólů v minulých osmi utkáních a nadstandardní výkony podává také Balinskis. Lotyšský bek zapsal v neděli asistenci, tři kladné body do statistiky plus/minus, navíc si vypracoval dvě velké šance. „Přišli z jiné ligy do týmu, který je v přestavbě. Chvíli trvalo, než si zvykli na systém hry, spoluhráče... Věděli jsme, co v nich je a teď to oba ukazují," libuje si Országh, který obránce nabádá k podpoře ofenzívy.

„Chceme, aby se zapojovali do útoku. Aaron má výbornou střelu stejně jako Uvis, ale také Ščotka a Demel mají ofenzivní skill," připomíná bývalý skvělý útočník St. Louis, Nashvillu nebo New Yorku Islanders, který s Litvínovem lační po první desítce.